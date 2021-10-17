17.10.2021 08:29 Евгений Клочко
Кому в Харькове 17 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов семии районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
РЕДПОСТ
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
-
ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк),
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №5, стояк) до 17:00 17 октября.;
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября
Индустриальный район:
-
пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк),
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк),
-
ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября.
Киевский район:
-
ул. Астрономическая, 35-д (стояк),
-
ул. Саперная, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 17 октября
Слободской район:
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
-
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк),
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 17 октября
Холодногорский район:
-
ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк) до 20:00 17 октября,
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с),
-
ул. Суздальские Ряды (ч/с) до 20:00 17 октября
Шевченковский район:
-
пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №1, стояк),
-
ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк),
-
ул. Тобольская, 31 (п. №2) до 20:00 17 октября
Немышлянский район
-
шоссе Салтовское, 256 (п. №3, стояк),
-
ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №8, стояк) до 17:00 17 октября
-
ул. Высокогорная (ч/с),
-
ул. Плодородная (ч/с),
-
проезд Высокогорный (ч/с),
-
пер. Высоковольтный (ч/с),
-
пер. Плодородный (ч/с),
-
пер. 1-й Плодородный (ч/с) до 20:00 17 октября
Напомним, 16 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили
воду.
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