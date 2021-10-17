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17.10.2021  08:29   Евгений Клочко

Кому в Харькове 17 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семии районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


РЕДПОСТ

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
  • ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №5, стояк) до 17:00 17 октября.;
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября
 
Индустриальный район:
  • пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк),
  • ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк),
  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 57 (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября.
 
Киевский район:
  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк),
  • ул. Саперная, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 17 октября
Слободской район:
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк),
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 17 октября
 
Холодногорский район:
  • ул. Маршала Малиновского, 10/14 (спаренный стояк) до 20:00 17 октября,
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с),
  • ул. Суздальские Ряды (ч/с) до 20:00 17 октября
 
Шевченковский район:
  • пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №1, стояк),
  • ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк),
  • ул. Тобольская, 31 (п. №2) до 20:00 17 октября

Немышлянский район

  • шоссе Салтовское, 256 (п. №3, стояк),
  • ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №8, стояк) до 17:00 17 октября
  • ул. Высокогорная (ч/с),
  • ул. Плодородная (ч/с),
  • проезд Высокогорный (ч/с),
  • пер. Высоковольтный (ч/с),
  • пер. Плодородный (ч/с),
  • пер. 1-й Плодородный (ч/с) до 20:00 17 октября
Напомним, 16 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, холодная вода
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