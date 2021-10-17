17.10.2021 08:00

17 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В третье воскресенье октября в Украине отмечают День работников пищевой промышленности.

Праздник учрежден в 1995 году в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов. Пищевая промышленность Украины — это тысячи больших, средних и малых предприятий разной формы собственности, которые производят почти 20% от общего объема промышленной продукции. Наибольшая часть реализованной продукции – это напитки, мясные и молочные продукты, табачные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, жиры. Специфика отрасли такова, что от заботливых рук зависит и количество, и качество продуктов, которое мы ежедневно оцениваем и ценим.



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Ежегодно 17 октября отмечается День борьбы за ликвидацию нищеты. Его учредила ООН в 1992 году и призвала все государства посвящать его конкретным мероприятиям, связанным с ликвидацией нищеты и бедности. Тема Дня 2021 года: Движение вперед вместе. Покончить с укоренившейся нищетой, уважать всех людей и нашу планету. Пандемия COVID-19, охватившая мир в прошлом году, отразилась на экономике всех стран. По данным Всемирного банка, иеры принятне для сдерживания пандемии приведут к тому, что в 2021 году от 143 до 163 миллионов человек окажутся в нищете. Эти новые бедные пополнят ряды 1,3 млрд человек, уже живущих за чертой бедности. Около половины прогнозируемых новых бедных будут проживать в Южной Азии, а более трети — в Африке к югу от Сахары. Согласно прогнозам, число людей, живущих за чертой бедности в странах со средним уровнем дохода, увеличится на 2,3%. По оценкам специалитов, COVID-19 представляет собой реальную проблему для достижения цели устойчивого развития ООН по искоренению нищеты к 2030 году.

Также в этот день..

В 1831 году Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.



1896 – полным провалом в Александринском театре завершилась премьера пьесы А. Чехова «Чайка», после чего он зарекся писать что-либо для сцены. К счастью, обещание это Чехов так и не сдержал.



1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки «Кадиллак». Отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс» было основано как Cadillac Automobile Company предпринимателем Уильямом Мерфи и выдающимся инженером – Лиландом. Свое звучное название компания получила в память об Антуане де Ламот-Кадиллаке, основателе города Детройта.



1911 – в Харькове родился Михаил Друян, режиссер, художник, директор фильмов, «патриарх советской мультипликации». Оператор Михаил Друян снял более трехсот мультфильмов. В их числе «Заколдованный мальчик», «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Голубой щенок», «Про бегемота, который боялся прививок» и «Жил-был пес»...



1915 – родился Артур Миллер, американский драматург и прозаик, лауреат Пулитцеровской премии за «Смерть коммивояжера», премии Центра Кеннеди за творческие достижения, а с весны 2002 года – лауреат «испанской Нобелевской премии» – премии Принца Астурийского, супруг Мэрилин Монро.



1918 – родилась Рита Хейворт, американская актриса, сыгравшая в классических фильма «Девушка с обложки», «Леди из Шанхая» и «Кармен». Урожденная Маргарита Кармен Кансино, Рита – первая актриса-бренд, отказавшаяся от своего имени, цвета волос и кожи, формы носа и бровей по настоянию кинокомпании. Потеряв испанские черты и став рыжеволосой европеоидной актрисой, Рита засияла после фильма «Кровь и песок». 11 августа 1941 г. ее фото неглиже (смелость по тем временам неслыханная!) появилось на обложке солидного журнала «Life». Говорят, что на атомной бомбе, сброшенной на атолл Бикини, красовался силуэт Риты Хейворт. Безымянный художник точно передал настроения зрителей – обворожительную актрису называли секс-бомбой номер один.



1939 – в Харькове родился Константин Бромберг, режиссер фильмов «Приключения Электроника» (1979 г.), «Чародеи» (1982 г.).



1959 – южноафриканская компания «Де Бирс» объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы. С тех пор мир периодически сотрясают ложные известия о находках именно в районе ЮАР «самых больших алмазов в истории».



1960 – родился Роб Маршалл, американский режиссер («Мемуары гейши», «Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).



1961 – в Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.



1962 – состоялся дебют The Beatles на британском телевидении в передаче People and Places, а в тот же день, но пять лет спустя, в Нью-Йорке публика впервые увидела мюзикл «Волосы», прославляющий идеалы движения хиппи.



1972 – родился Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III), американский рэп-исполнитель и актер («8 миля»).



1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов «Крок». Сегодня он называется Международный кинофестиваль КРОК – единственный в СНГ фестиваль анимационного кино, справедливо признанный по мировым рейтингам одним из лучших на планете.



1990 – официальная дата возникновения базы IMDb (Internet Movie Database), крупнейшая на планете база данных и веб-сайт о кинематографе (тогда она называлась «rec.arts.movies movie database»).

Приметы дня

17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее». С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.



Есть поверье, что на Ерофея в лесах перед долгой зимой происходит последний разгул леших. Люди старались не ходить в лес, а проводили это время дома за уборкой. Старались следить за чистотой в доме, чтобы задобрить домового.

Именины отмечают

Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.