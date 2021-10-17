17.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 17 октября

Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Овна мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Овну стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Телец столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды советуют Тельцу открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Для Близнецов наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Близнецов, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды уверяют: все будет хорошо. Близнецы сумеют не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинутся далеко вперед.



Рак (22 июня – 23 июля)

За что бы Рак ни взялся, звезды не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Раку может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Раку следует держать себя в руках. Ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Льва можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса способны обернуться тем, что Лев превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды советуют Деве в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Деву к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Дева должна противопоставлять себя окружающим, но если она хочет добиться многого, то должна искать свой собственный путь и не быть, как все.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В любых делах Весам будет трудно отличить важное от неважного. Они могут придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Весы посвятят тем делам, которые просто первыми попались им на глаза или же чем-то их заинтересовали. Впрочем, если у Весов нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что они все-таки возьмутся, они сделают тщательно, «от и до».



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды призывают Скорпиона задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Скорпион может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды предупреждают, что Стрелец может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.



Козерог (22 декабря – 20 января)

В руках Козерога все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Козерог настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Козерог рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды советуют ему, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Замечательный день для всех Водолеев, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды предоставляют Водолею шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Водолей может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Водолей уже перестал надеяться на результат.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Рыб будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды мало склоняют Рыб к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем им просто не будет равных. Посвятив день планированию, Рыбы не пожалеют: сегодняшние идеи способны вывести их на новую высоту!