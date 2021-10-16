16.10.2021 08:37 Евгений Клочко
Кому в Харькове 16 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
-
ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк),
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 52 (стояк) до 17:00 17 октября.
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября..
Индустриальный район:
-
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 25 (п. №3) до 17:00 16 октября.
-
пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк),
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 16 октября.
Киевский район:
-
ул. Саперная, 12 (стояк),
-
въезд Пушкинский, 11-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
-
ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 17 октября..
Основянский район:
-
ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 17:00 16 октября.
Слободской район:
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16 октября.
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
-
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 17 октября..
Холодногорский район:
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 16 октября.
Шевченковский район:
-
пр. Победы, 72-а,б,
-
пр. Науки (Ленина),
-
66-а (п. №1, стояк),
-
ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк),
-
пр. Победы, 77 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66-л (п. №1) до 20:00 16 октября.
Немышлянский район
-
пр. Московский, 254,
-
ул. Танкопия, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
Напомним, 15 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили
воду.
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