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16.10.2021  08:37   Евгений Клочко

Кому в Харькове 16 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

 

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
  • ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк),
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 52 (стояк) до 17:00 17 октября.
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 17 октября..
 
Индустриальный район:
  • пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 25 (п. №3) до 17:00 16 октября.
  • пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк),
  • ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 16 октября.
 
Киевский район:
  • ул. Саперная, 12 (стояк),
  • въезд Пушкинский, 11-а (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 17 октября..
 
Основянский район:
  • ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 17:00 16 октября.
 
Слободской район:
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 16 октября.
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк),
  • пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 17 октября..
 
Холодногорский район:
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 16 октября.
 
Шевченковский район:
  • пр. Победы, 72-а,б,
  • пр. Науки (Ленина),
  • 66-а (п. №1, стояк),
  • ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк),
  • пр. Победы, 77 (п. №6, стояк), пр. Победы, 66-л (п. №1) до 20:00 16 октября.

Немышлянский район

  • пр. Московский, 254,
  • ул. Танкопия, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 16 октября.
 
Напомним, 15 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьков, холодная вода
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