    
Главная Новости Харькова ЖКХ Кому в Харькове 15 октября отключат холодную воду. Список адресов
15.10.2021  09:05   Виталий Хиневич

Кому в Харькове 15 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:
 
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), 28-б (п. №1, стояк),до 20:00 15 октября;
  • ул. Героев Труда, 48-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября.
 
Индустриальный район:
 
  • пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 25 (п. №3) до 20:00 15 октября; 
  • ул. Франтишека Крала, 41 (п. №1) до 17:00 15 октября;
  • пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
  • ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 15 октября.
 
Киевский район:
 
  • ул. Героев Труда, 4-б (п. №4) до 20:00 15 октября;
  • ул. Саперная, 12 (п. №2) до 17:00 15 октября; 
  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15 октября.
 
Основянский район:
 
  • шоссе Мерефянское, 26 (п. №4) до 17:00 15 октября.
 
Слободской район:
 
  • пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3) до 17:00 15 октября; 
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15 октября; 
  • пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 15 октября;
  • ул. Ньютона, 113 (п. №5, стояк) до 17:00 16 октября.
 
Холодногорский район:
 
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 15 октября. 
 
Шевченковский район:
 
  • ул. 23 Августа, 55-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
  • пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября.
 
Напомним, 14 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
 
Источник:   КП "Вода"
 Тэги:  харьков, холодная вода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.10 Экономика и промышленность ПриватБанк ограничил количество денежных переводов 15.10 Политика Беспринципность и подкуп: политолог объяснил, почему Добкину не доверяют харьковчане 15.10 Медицина Стала известна эффективность используемой вакцины в Украине от коронавируса
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 