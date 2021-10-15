15.10.2021 09:05 Виталий Хиневич
Кому в Харькове 15 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №5, стояк), 28-б (п. №1, стояк),до 20:00 15 октября;
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ул. Героев Труда, 48-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября.
Индустриальный район:
-
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 25 (п. №3) до 20:00 15 октября;
-
ул. Франтишека Крала, 41 (п. №1) до 17:00 15 октября;
-
пр. Александровский, 114 (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
-
ул. Северина Потоцкого, 30 (п. №2, стояк) до 20:00 15 октября.
Киевский район:
-
ул. Героев Труда, 4-б (п. №4) до 20:00 15 октября;
-
ул. Саперная, 12 (п. №2) до 17:00 15 октября;
-
ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15 октября.
Основянский район:
-
шоссе Мерефянское, 26 (п. №4) до 17:00 15 октября.
Слободской район:
-
пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3) до 17:00 15 октября;
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15 октября;
-
пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №11, стояк) до 20:00 15 октября;
-
ул. Ньютона, 113 (п. №5, стояк) до 17:00 16 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 15 октября.
Шевченковский район:
-
ул. 23 Августа, 55-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября;
-
пр. Науки (Ленина), 66-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября.
Напомним, 14 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили
воду.
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