15.10.2021 08:00

15 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.

Учрежденный в 2008 году Всемирный день чистых рук посвящен основам личной гигиены. Его главная цель – выработать в первую очередь у детей привычку мыть руки как дома, так и вне его. Эксперты не раз заявляли, что банальная привычка мыть руки может спасать тысячи жизней ежедневно. Тем более сейчас, когда мир охватила пандемия Covid-19. Не забывайте, коронавирус передается как воздушно-капельным путем, так и контактно-бытовым.



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Всемирный день сельских женщин, отмечаемый ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Оказывается, женщины, которые живут в селе, составляют четвертую часть всего населения нашей планеты. В Украине таких женщин свыше 8 миллионов, около 40% сельских женщин Украины имеют высшее образование (для сравнения – треть сельских женщин мира вовсе неграмотные), из около 40 тысяч фермерских хозяйств Украины каждое шестое возглавляет женщина. В селе проживает подавляющее большинство многодетных семей и матерей-героинь Украины. В феврале 2001 года была созданная Всеукраинская общественная организация «Союз сельских женщин Украины». Инициативу подали Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская областные ячейки организации. Главная задача организации: содействие развитию сельскохозяйственного производства и созданию условий для удовлетворения и защиты экономических, творческих, социальных и других общих интересов сельских женщин, а также восстановление покинутых сел, развитие предпринимательской деятельности на селе, привлечение женщин и мужчин сельской местности к участию в деятельности власти и местного самоуправления и т.п.



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Еще одна дата, отмечаемая 15 октября, Международный день белой трости – не праздник. Это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности. Международный день Белой трости – символа незрячего человека – был установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых.

Также в этот день

В 70 году до н. э. родился Вергилий, римский поэт.



1581 – в Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи представила своим гостям первый в истории публичный балет – «Комичный балет королевы».



1666 – английский король Чарльз II ввел новую моду – впервые надел жилет.



1814 – родился Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт.



1844 – родился Фридрих Ницше, немецкий философ («Так говорил Заратустра», «Воля к власти», «По ту сторону добра и зла»).



1897 – родился Илья Ильф (настоящее имя Иехиел-Лейб Файнзильберг), писатель («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»)



1908 – Королевский хирургический колледж в Англии принимает решение разрешить женщинам получение лицензии на право работы зубными хирургами.



1920 – родился Марио Пьюзо, американский писатель итальянского происхождения, автор романа «Крестный отец».



1948 – родился Иван Гаврилюк, украинский актер («Кармелюк», «Горы дымят»).



1948 – родился Крис де Бург (настоящее имя – Кристофер Джон Дэвисон), ирландский музыкант и композитор.



1959 – в Мюнхене агент КГБ убил Степана Бандеру.



1960 – родился Евгений Комаровский, украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий.



1961 – родился Вячеслав Бутусов, российский музыкант, лидер групп «Наутилус Помпилиус», «Ю-Питер».



1981 – основана американская метал-группа Metallica.



1999 – основана российская фолк-рок-группа «Мельница».



2000 – испанские ученые проанализировали большинство из существующих видов спорта на предмет полезности и пришли к неутешительному выводу: ни один из них не является однозначно безвредным.

Приметы дня

15 октября православные чтят память мученика Киприана и мученицы Иустины. Эта дата считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Причем, как правило, мужчины молились Куприяну (Киприану), а женщине — Устинье (Иустине).



Употреблять алкоголь в этот день не рекомендуется. Говорили, пьяного черти навестят.



В этот день нужно быть очень внимательными, осторожными, избегать конфликтов и споров. Ссоры могут накликать беду на семью.



Если утром на Устинью ляжет на землю иней, то погода в ближайшие дни будет стоять сухой и солнечной.



Если весь день идет ливень, значит зима будет холодной.



Если нет ветров и стоит тихая погода, то к вечеру стоит ждать похолодания.



Начался листопад – скоро похолодает.

Именины отмечают:

Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.