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15.10.2021  07:01   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 15 октября

День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 15 октября


Овен (21 марта – 20 апреля)
Логика не ваш конек: будут тяжело даваться расчеты, аналитика, планирование, учеба. Зато вы легко сможете повести людей за собой, заражая их своими идеями и эмоциями.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды советуют выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно – от газетного киоска до Интернета.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Окружающие сегодня потянутся к вам. Чтобы добиться нужного результата в делах, достаточно использовать свою харизму – отказать не сумеет никто.

Рак (22 июня – 23 июля)
Вам удастся направлять действия окружающих в нужное русло. И для этого будут хороши все средства: от намеков и слухов до настойчивости и умения убеждать.

Лев (24 июля – 23 августа)
В споре с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Возможно, придется примерить на себя роль наставника. Вспомните, ведь и вы сами когда-то не все знали и умели, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в руководстве и жизненном опыте.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Сегодня будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь – нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ощутить себя частью чего-то большего сегодня вам особенно важно. Такой настрой неизбежно отразится на поведении: вы будете более душевными и открытыми в общении, чем обычно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Не стоит сдерживать свой поток красноречия. Возможно, удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Вероятны интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь. Каким же оно окажется – позитивным или не очень – будет зависеть от вас самих.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Ситуация потребует взять инициативу в свои руки. И пусть не все решения окажутся верными, это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что способны на многое.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Звезды предупреждают: кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть вас в свои игры. Твердо стойте на своем и держитесь подальше от людей, которые вас используют.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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