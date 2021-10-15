15.10.2021 07:01

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 15 октября

День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.



Овен (21 марта – 20 апреля)

Логика не ваш конек: будут тяжело даваться расчеты, аналитика, планирование, учеба. Зато вы легко сможете повести людей за собой, заражая их своими идеями и эмоциями.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды советуют выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно – от газетного киоска до Интернета.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Окружающие сегодня потянутся к вам. Чтобы добиться нужного результата в делах, достаточно использовать свою харизму – отказать не сумеет никто.



Рак (22 июня – 23 июля)

Вам удастся направлять действия окружающих в нужное русло. И для этого будут хороши все средства: от намеков и слухов до настойчивости и умения убеждать.



Лев (24 июля – 23 августа)

В споре с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Возможно, придется примерить на себя роль наставника. Вспомните, ведь и вы сами когда-то не все знали и умели, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в руководстве и жизненном опыте.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь – нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ощутить себя частью чего-то большего сегодня вам особенно важно. Такой настрой неизбежно отразится на поведении: вы будете более душевными и открытыми в общении, чем обычно.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Не стоит сдерживать свой поток красноречия. Возможно, удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Вероятны интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на дальнейшую жизнь. Каким же оно окажется – позитивным или не очень – будет зависеть от вас самих.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Ситуация потребует взять инициативу в свои руки. И пусть не все решения окажутся верными, это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что способны на многое.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды предупреждают: кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть вас в свои игры. Твердо стойте на своем и держитесь подальше от людей, которые вас используют.