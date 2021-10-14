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14.10.2021  08:30   Виталий Хиневич

Кому в Харькове 14 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды Харьков
 
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
 
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
 
Новобаварский район:
 
  • ул. Пятисотницкая, 22, до 20:00 14 октября, 
  • ул. Власенко, 24 (п. №1) до 20:00 14 октября .
Индустриальный район:
 
  • пр. Александровский, 114 (п. №1.) до 20:00 14 октября.
 
Киевский район:
 
  • ул. Чкалова, 31, 33, 35, до 20:00 14 октября,
  • пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14 октября, 
  • ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15 октября.
 
Московский район:
 
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября,
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября,
  • пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №2, стояк) до 20:00 14 октября,
  • ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября. 
 
Немышлянский район:
 
  • ул. Солнечная, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября,
  • б-р Богдана Хмельницкого, 26 (спаренный стояк) до 20:00 14 октября.
 
Основянский район:
 
  • въезд Рыбасовский (ч/с) до 20:00 14 октябяр,
  • ул. Макеевская, 53-а (п. №4, стояк) до 20:00 14 октября
 
Слободской район:
 
  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15 октября, 
  • ул. Ньютона, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 15 октября.
Холодногорский район:
 
  • ул. Старопрудная, 6, 8, 12, до 20:00 14 октября, 
  • ул. Старопрудная (ч/с), до 20:00 14 октября,
  • пер. Новочеркасский (ч/с), до 20:00 14 октября 
  • пер. Старопрудный (ч/с), до 20:00 14 октября 
  • ул. Спортивная (пер. Шаровский) (ч/с) до 20:00 14 октября 
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 14 октября
Напомним, 13 октября отключали воду в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ.
 

 

Источник:   КП "Вода"
 Тэги:  отключение воды, харьков
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