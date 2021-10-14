Кому в Харькове 14 октября отключат холодную воду. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 14 октября День открывает удивительные возможности в личных отношениях, общении и финансовых делах. Сохраняйте в душе равновесие – и удача будет на вашей стороне.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздничные выходные, 14, 15, 16 и 17 октября Выходные начнутся пасмурно, местами с прояснениями. Первые два дня синоптики прогнозируют дожди. Зато потом распогодится – будет солнечно и тепло.