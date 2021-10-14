14.10.2021 08:30 Виталий Хиневич
Кому в Харькове 14 октября отключат холодную воду. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Новобаварский район:
-
ул. Пятисотницкая, 22, до 20:00 14 октября,
-
ул. Власенко, 24 (п. №1) до 20:00 14 октября .
Индустриальный район:
-
пр. Александровский, 114 (п. №1.) до 20:00 14 октября.
Киевский район:
-
ул. Чкалова, 31, 33, 35, до 20:00 14 октября,
-
пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 14 октября,
-
ул. Астрономическая, 35-д (стояк) до 20:00 15 октября.
Московский район:
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 октября,
-
пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №2, стояк) до 20:00 14 октября,
-
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября.
Немышлянский район:
-
ул. Солнечная, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 14 октября,
-
б-р Богдана Хмельницкого, 26 (спаренный стояк) до 20:00 14 октября.
Основянский район:
-
въезд Рыбасовский (ч/с) до 20:00 14 октябяр,
-
ул. Макеевская, 53-а (п. №4, стояк) до 20:00 14 октября
Слободской район:
-
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15 октября,
-
ул. Ньютона, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 15 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Старопрудная, 6, 8, 12, до 20:00 14 октября,
-
ул. Старопрудная (ч/с), до 20:00 14 октября,
-
пер. Новочеркасский (ч/с), до 20:00 14 октября
-
пер. Старопрудный (ч/с), до 20:00 14 октября
-
ул. Спортивная (пер. Шаровский) (ч/с) до 20:00 14 октября
-
ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 14 октября
Напомним, 13 октября отключали воду
в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0