14.10.2021 08:00

14 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

В Украине сегодня отмечается День защитников и защитниц.





В украинском календаре День защитника Украины появился в 2014 году, вместо отмененного советского 23 февраля. В следующем году его сделали выходным днем, а в августе 2021-го переименовали в День защитников и защитниц Украины. Это сделано для того, чтобы освещение роли военнослужащих в защите Украины было гендерно сбалансированным.



Дата 14 октября выбрана не случайно. В этот день православные отмечают один из великих праздников – Покров Пресвятой Богородицы. Матерь Божья считалась защитницей и покровительницей запорожских казаков, и украинское войско историчестки чествовалось 14 октября.



В современной Украине с 1999 года в праздник Покрова отмечается День украинского казачества.



А еще 14 октября – Всемирный день стандартов. Именно в этот день 1946 года в Лондоне в помещении Института гражданских инженеров открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало учреждение новой Международной организации по стандартизации – ISO (от греческого слова isos – равный).

Также в этот день…

В 1843 году впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. Случилось это на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Однако широкую популярность этот марш приобрел через 15 лет – после исполнения его 25 января 1858 года на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории.



1851 – в Лондоне основано английское информационное агентство Рейтер – одно из крупнейших информационных агентств мира.



1890 – родился Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, американский военный и государственный деятель, Президент США (1953–1961 гг.) (ум. 1969).



1912 – родился Лев Гумилев, русский историк-этнолог, философ, поэт, переводчик с фарси («Великая степь», «Поиски вымышленного царства», «Хунны в Азии и Европе», «Ритмы Евразии»), сын поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева.



1921 – в Киеве начал работу первый Всеукраинский собор Украинской автокефальной православной церкви.



1927 – родился Роджер Мур, английский актер, один из исполнителей роли Джеймса Бонда («Живи и дай умереть» (1973), «Человек с золотым пистолетом» (1974), «Шпион, который меня любил» (1977), «Лунный гонщик» (1979), «Только для твоих глаз» (1981), «Осьминожка» (1983), «Вид на убийство» (1985)).



1934 – родился Михаил Козаков, российский актер («Здравствуйте, я ваша тетя!», «Человек-амфибия») и режиссер («Безымянная звезда», «Покровские ворота»).



1940 – в Харькове родился Лесь Сердюк. В 1961 г. окончил Харьковский театральный институт. В 1961–64 – актер Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Г. Шевченко, в 1964–65 – Рижского ТЮЗа, в 1966–70 – Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки, с 1970 – Киевской киностудии им. А. Довженко.



1942 – создана Украинская повстанческая армия (УПА).



1962 – американский самолет-разведчик обнаруживает советские ракеты на Кубе, начало Карибского кризиса.



1980 – родился Бен Уишоу, британский актер («Парфюмер: История одного убийцы», «Облачный атлас»).



1989 – родилась Миа Васиковска, австралийская актриса польского происхождения («Джейн Эйр», «Алиса в стране чудес»).



1993 – принята конституция Крыма.



2001 – в Ровно открыт памятник Симону Петлюре.



2006 – руководством Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного принято в этот день отмечать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.

Приметы дня

Покров день в народе считался важным праздником, обязательно шли в храм всей семьей – помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии.



Как и в большинство церковных праздников, в этот день не принято работать, заниматься домашними делами. Нельзя шить, вышивать.



В старину с Покрова начиналось время свадеб. Девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Говорили: какая из девушек раньше в этот день свечку в церкви поставит, та и замуж раньше выйдет.



Праздник издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до обеда – осень, а после обеда – зимушка-зима».

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Георгий (Егорий, Егор, Юрий), Иван, Михаил, Николай, Роман, Федор.