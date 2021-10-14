14.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 14 октября

День открывает удивительные возможности в личных отношениях, общении и финансовых делах. Сохраняйте в душе равновесие – и удача будет на вашей стороне.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня вы будете воинственно настроены ко всем, приходящим с добрыми и не очень советами. И все же старайтесь сдерживаться и не доводить ситуацию до конфликта. Кстати, самостоятельность в решениях может позитивно сказаться на делах. Там, где другие зайдут в тупик, найдете свежее, неординарное решение.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Возможно, какие-то моменты дня могут выбить почву из-под ног. А желающих подставить плечо рядом не окажется. Не стоит паниковать. Помните, что единственный человек, на которого можно полностью положиться, – это вы. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Сегодня все сложится: если вам вдруг захочется покомандовать другими – окружающие будут прислушиваться к вашим словам. Звезды советуют заняться продвижением своих проектов и идей, тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.



Рак (22 июня – 23 июля)

Окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать ваше терпение. Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится. Чтобы этого не произошло, звезды советуют выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри.



Лев (24 июля – 23 августа)

На какие-то вещи сегодня удастся посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать от дел, зато подарит свежие впечатления.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Остородно: вы рискуете зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинны торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, ей следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День позволит в полной мере раскрыть свои организаторские таланты. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм – все это будет вам по плечу. Впрочем, если ведомых под рукой не окажется, организуйте сами себя.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Держитесь как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Окружающие в конце концов сами разберутся, ваше же вмешательство впоследствии может пагубно отразиться на репутации.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Чтобы получить желаемый результат, придется действовать исключительно обходными путями. Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Вам может поступить неожиданное, но весьма заманчивое предложение. И прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все «против» и «за». Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, сумеете принять верное решение.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Сегодня вы испытаете прилив сил. Хорошо, если в запасе есть пара-тройка нерешенных задач: у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать. Как говорится, все хорошо, что в меру.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Вы способны удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей.