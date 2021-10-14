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14.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздничные выходные, 14, 15, 16 и 17 октября

Выходные начнутся пасмурно, местами с прояснениями. Первые два дня синоптики прогнозируют дожди. Зато потом распогодится – будет солнечно и тепло.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на праздничные выходные, 14, 15, 16 и 17 октября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В четверг, 14 октября, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью ожидается дождь. Днем по городу и местами по области небольшой дождь. Ветер ночью западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8°...+11°С, днем +13°...+11°С (температура комфорта +13°С).

В пятницу, 15 октября, до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1°...+6°С, днем +6°...+13°С (температура комфорта +14°С).

В субботу, 16 октября, с утра ожидается солнечная погода и до самого вечера будет держаться ясно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С, днем +9°...+14°С (температура комфорта +14°С).

В воскресенье, 17 октября, нас ожидает ясная солнечная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3°...+2°С, днем +9°...+14°С (температура комфорта +15°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Геомагнитные колебания будут небольшими. Поэтому ожидать магнитных бурь не стоит.

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