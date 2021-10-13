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13.10.2021  08:26   Рита Парфенова

Кому в Харькове 13 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • ул. Чкалова, 31, 33, 35,
  • пер. Электроинструментальный, 7 до 20:00 13 октября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 37 (п. №5) до 20:00 13 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Тимирязева, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 13 октября;
  • ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 13 октября.

Основянский район:

  • ул. Кооперативная, 22 (п. №1),
  • ул. Кооперативная, 20 до 18:00 13 октября.

Слободской район:

  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 13 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 13 октября.

Шевченковский район:

  • пр. Победы, 78-в (п. №3),
  • ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк),
  • пер. 23 Августа, 1 (п. №2),
  • ул. Клочковская, 193, 101-а (п. №1,2) до 20:00 13 октября.

Напомним, 12 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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