13.10.2021 08:00 Рита Парфенова

13 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 13 октября отмечается Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Этот день учрежден ООН с целью призыва к людям делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий. В 2021 году День посвящен теме «Международное сотрудничество для развивающихся стран по снижению риска бедствий и потерь от них». Природные катаклизмы и бедствия оказывают разное экономиченское и социальное воздействие на развивающиеся и развитые страны. Международное сотрудничество предусматривает помощь развивающимся странам в случае бедствий для эффективной защиты людей, общин и стран, а также их источников средств к существованию, здоровья, объектов культурного наследия, социально-экономических активов и экосистем.



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13 октября в мире отмечают Международный день отказа от бюстгальтеров. Цель праздника – повысить осведомленность женщин о проблеме рака груди и избавиться от закрепощающих стандартов в одежде. Этот День он отмечается с 2011 года, и традиционно женщины празднуют, выкладывая в социальные сети фотографии без бюстгальтеров.

Также в этот день…

В 1884 году Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана. Споры вокруг этого предложения шли весьма долго, ведь имелось еще 10 «альтернативных» меридианов (в частности, Парижский, Кадисский, Пулковский), а делегаты от России настаивали, что «главный меридиан» должен быть «нейтральным», то есть не принадлежать какой-нибудь одной державе. Дело удалось решить, только когда представитель Канады огласил статистику: 72% мирового коммерческого флота уже использовали Гринвич.



1900 – вышла основная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений».



1923 – столица Турции перенесена из Стамбула в Анкару.



1933 – родился Марк Захаров, русский кинорежиссер, главный режиссер театра Ленком («Обыкновенное чудо», «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви»).



1934 – родился Савелий Крамаров, комедийный киноактер («Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи»). В киношедевре Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" герой Крамарова произнесет свое тривиальное: "Не вели казнить!" и обессмертит славу заморской баклажанной икры.



1956 – родился Крис Картер, американский сценарист и продюсер, наиболее известный как создатель телесериала «Секретные материалы», в котором он несколько раз играл роль агента ФБР.



1966 – родился Максим Мошков, классик российского Интернета, составитель наибольшей сетевой библиотеки – Библиотеки Мошкова.



1971 – родился Саша Барон Коэн, британский комик («Борат», «Бруно», «Диктатор»).



1975 – На экранах появился сантехник Афоня Борщев, которого кто только ни брался перевоспитывать! В комедии Георгия Данелия «Афоня» играли Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов, Савелий Крамаров. Там же фоном впервые прозвучала музыка группы «Машина времени».



1990 – в харьковский телеэфир вышли программы, подготовленные студией АТВ-1, в дальнейшем ЗАО РТК «Тонис-Центр». Так в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение.



1997 – гонщик из Великобритании Энди Грин на своем автомобиле с двумя турбореактивными двигателями превышает скорость звука, достигнув скорости 1229,8 км/ч.



2006 – Пан Ги Мун утвержден в должности генерального секретаря ООН.

Приметы дня

13 октября (по старому стилю – 30 сентября) отмечается народный праздник Михаил Соломенный.. В православном календаре это день почитания святителя Михаила (митрополита) и священномученика Григория (епископа).



В этот день обновляли постели, жгли старую солому из подушек и матрасов, набивали новой. Считалось, что вместе с соломой, вытряхнутой из матраса, сгорят все беды, порчи, сглазы, наговоры и болезни домочадцев. Также женщин сжигали старую домашнюю обувь: так они подготавливались к зиме и обновляли свои вещи.



От дурного глаза, по поверьям, помогала и обычная вода. Требовалось полить ею порог и, таким образом, защитить дом от темных сил, негативных воздействий и всевозможных заболеваний.



Еще был обычай на заре купать детей для укрепления здоровья. Или, как минимум, обливать маленьких детей на пороге дома подогретой колодезной водой через серебряное решето.



Считалось, что 13 октября бушуют лешие, поэтому этот день не рекомендуется отправляться в лес или на природу. Лучше вообще не покидать жилище, иначе на вас могут напасть злые духи, риск несчастных случаев тоже может увеличиться.



Наконец, в Григорьев день нужно совершать побольше добрых дел. Также запрещается ссориться, обижаться, конфликтовать, негативно мыслить и нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо.

Именины отмечают

Александра, Леонид, Матвей, Михаил, Эдуард.