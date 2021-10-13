13.10.2021 09:11 Рита Парфенова

Смертельный ужин: Пенсионерка поела собранных в лесу под Харьковом грибов и умерла

За жизнь женщины медики боролись пять суток, но, к сожалению не смогли спасти.

Как пишет РЕДПОСТ, тихая охота оказалась последней для 73-летней жительницы Харьковского района. В лесу под Харьковом женщина собрала грибы, по ее мнению рядовку, принесла домой, отварила, пожарила и съела.

Через шесть часов после трапезы пенсионерку стало тошнить и появились другие признаки отравления – тошнота, слабость, боли в желудке и животе. Женщина вызвала скорую и ее госпитализировали в Областную клиническую больницу. Несмотря на все усилия врачей, больная умерла на пятый день лечения.



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В лабцентре уточнили, что за последнюю неделю было два случай отравления грибами, собранными в местных лесах. Второй пострадавший, мужчина из Чугуевского района, поевший якобы зеленушек, предварительно отваренных и пожаренных, также госпитализирован в областную больницу. По состоянию на 12 октября его состояние оценивалось врачами как тяжелое.

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С начала грибного сезона медики зафиксировали семь случаев отравления дикорастущими грибами, в числе пострадавших один подросток. Как мы писали, мать с сыном-школьником из Пересечного собрали в лесу «сыроежки» и съели их без термической обработки. На следующий день мальчика положили в больницу, мать от госпитализации отказалась.