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24.09.2021  13:10   Виталий Хиневич

На Харьковщине опасный обед отправил подростка в больницу

В Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.

В Харьковской области люди отравились грибами
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
 
Отмечается, что жители поселка городского типа Пересечное Харьковского района собирали дикорастущие грибы в лесном массиве. Грибники идентифицировали собранные грибы как «сыроежки». В связи с чем произвели готовку продукта без надлежащей термической обработки. 
Первые симптомы отравления проявились в виде общей слабости организма и в виде диспепсических явлений.
 
На следующий день после приема в пищу грибов школьник был госпитализирован в медицинское учреждение. Мать подростка от госпитализации отказалась. 
 
Напомним, ранее в Харьковской области четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов.
 
Источник:   Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины
 Тэги:  происшествие, харьков, грибы
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