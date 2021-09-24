24.09.2021 13:10 Виталий Хиневич

На Харьковщине опасный обед отправил подростка в больницу

В Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что жители поселка городского типа Пересечное Харьковского района собирали дикорастущие грибы в лесном массиве. Грибники идентифицировали собранные грибы как «сыроежки». В связи с чем произвели готовку продукта без надлежащей термической обработки.

Первые симптомы отравления проявились в виде общей слабости организма и в виде диспепсических явлений.

На следующий день после приема в пищу грибов школьник был госпитализирован в медицинское учреждение. Мать подростка от госпитализации отказалась.

Напомним, ранее в Харьковской области четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов.