24.09.2021 13:10 Виталий Хиневич
На Харьковщине опасный обед отправил подростка в больницу
В Харьковской области женщина и ее сын отравились дикорастущими грибами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что жители поселка городского типа Пересечное Харьковского района собирали дикорастущие грибы в лесном массиве. Грибники идентифицировали собранные грибы как «сыроежки». В связи с чем произвели готовку продукта без надлежащей термической обработки.
Первые симптомы отравления проявились в виде общей слабости организма и в виде диспепсических явлений.
На следующий день после приема в пищу грибов школьник был госпитализирован в медицинское учреждение. Мать подростка от госпитализации отказалась.
Напомним, ранее в Харьковской области четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились
после употребления самостоятельно собранных грибов.
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