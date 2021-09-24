    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Подозревают в растрате 30 миллионов гривен: бывшего заместителя директора ХАЗа огласили в розыск
24.09.2021  13:30   Виталий Хиневич

Подозревают в растрате 30 миллионов гривен: бывшего заместителя директора ХАЗа огласили в розыск

Мужчину обвиняют в неправомерном распоряжении финансами предприятия.

Объявлен в розыск бывший директор Харьковского предприятия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел Украины. 
 
Отмечается, что Игорь Сунцов скрывается от правоохранительных органов. Согласно информации МВД , датой его исчезновения указано 12 сентября текущего года.
 
30 июля 2021 года бывшему первому заместителю гендиректора завода заочно предъявили подозрение в растрате финансовых средств в размере 1,93 миллиона долларов США и 553,24 тысячи евро. Данные средства были направлены коммерческим структурам за якобы предоставленные  агентские услуги по реализации товаров военного предназначения, созданных на базе ХАЗа. Однако НАБУ выявило, что услуги коммерческой компании государственному предприятию не предоставлялись. 
 
В рамках совершенного преступления было открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
 
Напомним, ранее харьковские полицейские задержали особо опасного рецидивиста, который более трех лет находился в розыске.
 
Источник:   МВД
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.09 Криминал и происшествия Вместо леса может грозить тюрьма: на Харьковщине будут судить мужчину 23.09 Криминал и происшествия Жительница Харьковщины похитила у возлюбленного автомобиль 23.09 Криминал и происшествия Рыба в бочках: на Харьковщине орудовал браконьер
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 