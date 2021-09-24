24.09.2021 13:30 Виталий Хиневич

Подозревают в растрате 30 миллионов гривен: бывшего заместителя директора ХАЗа огласили в розыск

Мужчину обвиняют в неправомерном распоряжении финансами предприятия.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на базу данных Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что Игорь Сунцов скрывается от правоохранительных органов. Согласно информации МВД , датой его исчезновения указано 12 сентября текущего года.

30 июля 2021 года бывшему первому заместителю гендиректора завода заочно предъявили подозрение в растрате финансовых средств в размере 1,93 миллиона долларов США и 553,24 тысячи евро. Данные средства были направлены коммерческим структурам за якобы предоставленные агентские услуги по реализации товаров военного предназначения, созданных на базе ХАЗа. Однако НАБУ выявило, что услуги коммерческой компании государственному предприятию не предоставлялись.

В рамках совершенного преступления было открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее харьковские полицейские задержали особо опасного рецидивиста, который более трех лет находился в розыске.