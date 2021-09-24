24.09.2021 13:54 Рита Парфенова

Бревна на дороге, микроавтобус в кювете: Пункт назначения по-харьковски (видео)

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.



Telegram

Рассыпанные по дороге бревна, грузовик с древесиной и микроавтобус в кювете – такую картину наблюдали утром 24 сентября водители на трассе Киев-Харьков-Довжанский.



Авария произошла после 10 часов утра за Чугуевом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев в соцсетях.



Основная версия – во время движения с грузовика посыпался плохо закрепленный груз и бревно попало в едущий за ним микроавтобус. Другие пользователи сети заметили на борту грузовика белую краску, похожую на цвет микроавтобуса и допустили, что имело место столкновение авто.





Официальной информации пока нет – на данный момент сообщения о ДТП в пресс-службу Нацполиции не не поступали.



О состоянии водителя и возможных пассажиров неизвестно. На месте ДТП – карета скорой помощи.





Ранее мы писали о массовом ДТП на Веснина. Здесь автолюбительница за рулем Audi на мокрой дороге не справилась с управлением, вылетела на встречку и спровоцировала столкновение с Geely, Opel, Volkswagen Passat и Lincoln.