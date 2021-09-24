Бревна на дороге, микроавтобус в кювете: Пункт назначения по-харьковски (видео)

Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.
Рассыпанные по дороге бревна, грузовик с древесиной и микроавтобус в кювете – такую картину наблюдали утром 24 сентября водители на трассе Киев-Харьков-Довжанский.
Авария произошла после 10 часов утра за Чугуевом, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев в соцсетях.
Основная версия – во время движения с грузовика посыпался плохо закрепленный груз и бревно попало в едущий за ним микроавтобус. Другие пользователи сети заметили на борту грузовика белую краску, похожую на цвет микроавтобуса и допустили, что имело место столкновение авто.
Официальной информации пока нет – на данный момент сообщения о ДТП в пресс-службу Нацполиции не не поступали.
О состоянии водителя и возможных пассажиров неизвестно. На месте ДТП – карета скорой помощи.
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