24.09.2021 14:25

Правоохранители провели обыск на предприятии, имеющем отношение к Добкину

Прокуратура подозревает, что должностные лица птицефабрики использовали недостоверные документы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что правоохранительные органы провели десять санкционированных обысков на Владимир-Волынской птицефабрике, а также на ее филиалах.

Должностных лиц предприятия подозревают в использовании недостоверных документов для получения денежных средств из государственного бюджета Украины на развитие животноводства.

В процессе обыска было изъято 16 миллионов гривен. Следствие склонно располагать информацией, что данные финансовые средства были получены из государственного бюджета с применением противозаконной схемы.

Стоит отметить, что Михаил Добкин в интервью изданию «Бабель» сообщил, что его семья много лет владеет птицефабрикой. Денежные средства на избирательную компанию в Харькове Добкин также черпает из данного предприятия.

Напомним, ранее КИУ зафиксировал попытки подкупа и предупредил потенциального претендента на роль мэра об уголовной ответственности.