24.09.2021 14:25
Правоохранители провели обыск на предприятии, имеющем отношение к Добкину
Прокуратура подозревает, что должностные лица птицефабрики использовали недостоверные документы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Отмечается, что правоохранительные органы провели десять санкционированных обысков на Владимир-Волынской птицефабрике, а также на ее филиалах.
Должностных лиц предприятия подозревают в использовании недостоверных документов для получения денежных средств из государственного бюджета Украины на развитие животноводства.
В процессе обыска было изъято 16 миллионов гривен. Следствие склонно располагать информацией, что данные финансовые средства были получены из государственного бюджета с применением противозаконной схемы.
Стоит отметить, что Михаил Добкин в интервью изданию «Бабель» сообщил, что его семья много лет владеет птицефабрикой. Денежные средства на избирательную компанию в Харькове Добкин также черпает из данного предприятия.
Напомним, ранее КИУ зафиксировал попытки подкупа
и предупредил потенциального претендента на роль мэра об уголовной ответственности.
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