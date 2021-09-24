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24.09.2021  14:25   

Правоохранители провели обыск на предприятии, имеющем отношение к Добкину

Прокуратура подозревает, что должностные лица птицефабрики использовали недостоверные документы.

На птицефабрике провели обыск
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
 
Отмечается, что правоохранительные органы провели десять санкционированных обысков на Владимир-Волынской птицефабрике, а также на ее филиалах.
Должностных лиц предприятия подозревают в использовании недостоверных документов для получения денежных средств из государственного бюджета Украины на развитие животноводства. 
 
В процессе обыска было изъято 16 миллионов гривен. Следствие склонно располагать информацией, что данные финансовые средства были получены из государственного бюджета с применением противозаконной схемы. 
 
Стоит отметить, что Михаил Добкин  в интервью изданию «Бабель» сообщил, что его семья много лет владеет птицефабрикой. Денежные средства на избирательную компанию в Харькове Добкин также черпает из данного предприятия.
 
Напомним, ранее КИУ зафиксировал попытки подкупа и предупредил потенциального претендента на роль мэра об уголовной ответственности.
 
Источник:   Прокуратура города Киева
 Тэги:  харьков
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