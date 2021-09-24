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24.09.2021  14:52   

Раскол в Блоке Светличной, - комментарий эксперта

Патриотические силы Харькова не смогли договориться между собой об участии в выборах мэра — ни один из кандидатов не оказался готов представлять весь правый фланг.

В Блоке Светличной-раскол
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление политолога Александра Кочеткова. Политический эксперт Александр Кочетков сообщил, что раскол в Блоке Светличной может быть связан с ее отказом баллотироваться на выборах мэра. 
 
Политолог Александр Кочетков, прокомментировал завершение праймериза проукраинских сил и начало официального выдвижения кандидатов. 
 
«Из попыток объединить патриотические силы в Харькове и выдвинуть на выборах мэра единого кандидата, все равно получились раздрай, склоки и противостояние. И, как результат, множество «единых кандидатов».
Например, «Национальный корпус» считает единым кандидатом своего Константина Немичева. Тем временем «Европейская солидарность» не согласна и выдвинула Александра Скорика. 
 
На роль единой от патриотических сил претендовала и губернатор времен Петра Порошенко Юлия Светличная. Но на «народных праймериз» она оказалась на последнем месте, а лидером ожидаемо стал писатель Сергей Жадан. Который пока в политику не рвется, очевидно, глядя на фиаско Славка Вакарчука», — считает Кочетков. 
 
Он также отметил, что раскол возник и внутри персональной силы Юлии Светличной – “Блок Светличной “Разом!”.
 
«Активист Сергей Ряполов изъявил готовность баллотироваться от блока Светличной, но другой представитель блока Дмитрий Булах заявил, что «Разом!» Ряполова не поддержит. 
Пока Светличная этот раскол никак не комментировала. Однако понятно, что вся эта дискуссия возможна только в том случае, если в Блоке Светличной предполагают – сама Юлия Александровна баллотироваться не станет. Логично. Чтобы последнее место в «народных праймериз» не стало официальным показателем ее реального авторитета, зафиксированным ЦИК», — считает эксперт. 
 
Напомним, на праймериз патриотических сил Харькова одержал победу Жадан, на последнем месте — Светличная.
 
Источник:   Александр Кочетков
 Тэги:  харьков
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