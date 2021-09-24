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24.09.2021  14:57   Дмитрий Колоней

Стартовое фиаско "Харьковских Соколов" в баскетбольной Суперлиге

Харьковчане проиграли в первом матче нового сезона "Днеру."


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на  сайт БК "Харьковские Соколы", новый сезон в украинской баскетбольной Суперлиге начался для харьковчан не самым лучшим образом. "Харьковские Соколы" в матче в Днепре потерпели сокрушительное поражение.
 
Отметим, что фаворитом матча считались хозяева - у днепрян сыгранный состав, сохранился костяк команды с прошлого сезона. У "Харьковских Соколов", наоборот, идет процесс серьезных изменений - они подписали 9 новичков, да и частая смена тренеров не способствует стабильной игре.
 
"Днепр" сразу начал наращивать преимущество и уж в первой четверти отрыв достигал +18 очков, а на последний перерыв команды ушли с +30 у хозяев. Закончился матч крупным поражением харьковчан - 81:57.
 
У "Соколов" больше всех очков набрал Махони (12).
 
Во втором туре Суперлиги харьковчане 1 октября дома будут принимать "Прометей".
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что  "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов Валерия Плеханова. Ранее, на старте прошедшего сезона команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас..
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков, фиаско, днепр
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