24.09.2021 14:57 Дмитрий Колоней

Стартовое фиаско "Харьковских Соколов" в баскетбольной Суперлиге

Харьковчане проиграли в первом матче нового сезона "Днеру."



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт БК "Харьковские Соколы", новый сезон в украинской баскетбольной Суперлиге начался для харьковчан не самым лучшим образом. "Харьковские Соколы" в матче в Днепре потерпели сокрушительное поражение.

Отметим, что фаворитом матча считались хозяева - у днепрян сыгранный состав, сохранился костяк команды с прошлого сезона. У "Харьковских Соколов", наоборот, идет процесс серьезных изменений - они подписали 9 новичков, да и частая смена тренеров не способствует стабильной игре.

"Днепр" сразу начал наращивать преимущество и уж в первой четверти отрыв достигал +18 очков, а на последний перерыв команды ушли с +30 у хозяев. Закончился матч крупным поражением харьковчан - 81:57.

У "Соколов" больше всех очков набрал Махони (12).

Во втором туре Суперлиги харьковчане 1 октября дома будут принимать "Прометей".

Напомним, что ранее мы писали о том, что "Харьковские Соколы" пригласили одного из лучших отечественных специалистов Валерия Плеханова. Ранее, на старте прошедшего сезона команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас..