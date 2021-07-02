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02.07.2021  19:11   

Баскетбол. У "Харьковских Соколов" - третий тренер за сезон

Новым наставником харьковского баскетбольного клуба стал Валерий Плеханов.

БК "Харьковские Соколы" возглавил новый тренер. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, у БК "Харьковские соколы"  - новый тренер - Валерий Плеханов - один из лучших и опытных  наставников в украинском баскетболе.
 
Валерий Плеханов возглавлял БК "Запорожье", выигрывал с этим клубом чемпионат и становился бронзовым призером в сезоне 2018/2019, а в прошлом году вообще вышел в финал Суперлиги, где уступил только "Прометею".
 
До "Запорожья" Плеханов тренировал "Кривбасс", с которым завоевал бронзовые медали сезона 2015/2016. Также работал с клубами "Днепр" и "Донецк". Последний под его руководством выходил в финал Суперлиги сезона 2013/2014.
 
Новый тренер уже приступил к своим обязанностям и начал формирование состава команды на следующий сезон.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на старте нынешнего чемпионата команду возглавлял Олег Манойленко, а затем литовский тренер Ринатас Курилионокас.
Тэги:  баскетбол, харьковские соколы, харьков
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