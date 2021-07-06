06.07.2021 16:30

Двустворчатые двери - особенности выбора

Двойные или двустворчатые двери – это красиво, практично и элегантно. Обязательным условием их установки является наличие дверного проема соответствующего размера. Однако даже когда отверстия стандартные, всегда есть план Б. Модели дверей с двумя настежь распахивающимися створками меняют пространство практически до неузнаваемости, поэтому многие без лишних раздумий отваживаются на расширение дверного проема.

Преимущества широкого дверного проема

расширенный дверной проем позволяет свободно передвигаться по помещению, в том числе транспортировать крупногабаритные предметы;

визуально увеличивает его размеры;

обеспечивает доступ света к прилегающим территориям, не имеющим окон.

И наконец, расширенный дверной проем можно закрыть эффектным дверным комплектом из дерева, стекла или других материалов, поэкспериментировать с цветом и другими внешними параметрами.

Монтаж дверной коробки с двойной конструкцией полотна

Для начала стоит обозначить, что двустворчатые двери бывают двух видов, исходя из принципа действия: распашными и раздвижными. Технология монтажа каждого из них имеет свои тонкости, в которых великолепно осведомлены профильные специалисты. Мы же рассмотрим плюсы каждого из этих видов.

Преимущества распашных двустворчатых дверей:

разнообразный дизайн;

простоту подбора;

возможность зафиксировать каждую створку в закрытом/открытом состоянии.

Недостатки:

необходимость в дополнительном пространстве для открытия/закрытия створок.

Преимущества раздвижных двустворчатых дверей:

создание футуристичного и невероятно эффектного интерьера;

экономия пространства, связанная с отсутствием необходимости выделять дополнительное место под открытие/закрытие створок.

Недостатки:

более дорогостоящая конструкция;

некоторая сложность в установке.

Особенности выбора двустворчатых дверей

К двустворчатым дверям применяется ряд требований, выполнение которых позволяет изготовить качественное изделие:

прочная конструкция;

добротные материалы изготовления;

высокое качество механических деталей.

изысканный стиль;

соответствие требованиям безопасности;

достаточная толщина створок для обеспечения высокого уровня звукоизоляции.

Купить межкомнатные двери с двойной конструкцией полотна – значит обзавестись роскошным элементом интерьера.