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06.07.2021  16:30   

Двустворчатые двери - особенности выбора

Двойные или двустворчатые двери – это красиво, практично и элегантно. Обязательным условием их установки является наличие дверного проема соответствующего размера. Однако даже когда отверстия стандартные, всегда есть план Б. Модели дверей с двумя настежь распахивающимися створками меняют пространство практически до неузнаваемости, поэтому многие без лишних раздумий отваживаются на расширение дверного проема.

Двустворчатые двери - особенности выбора

Преимущества широкого дверного проема

  • расширенный дверной проем позволяет свободно передвигаться по помещению, в том числе транспортировать крупногабаритные предметы;
  • визуально увеличивает его размеры;
  • обеспечивает доступ света к прилегающим территориям, не имеющим окон.

И наконец, расширенный дверной проем можно закрыть эффектным дверным комплектом из дерева, стекла или других материалов, поэкспериментировать с цветом и другими внешними параметрами.

Монтаж дверной коробки с двойной конструкцией полотна

Для начала стоит обозначить, что двустворчатые двери бывают двух видов, исходя из принципа действия: распашными и раздвижными. Технология монтажа каждого из них имеет свои тонкости, в которых великолепно осведомлены профильные специалисты. Мы же рассмотрим плюсы каждого из этих видов.

Преимущества распашных двустворчатых дверей:

  • разнообразный дизайн;
  • простоту подбора;
  • возможность зафиксировать каждую створку в закрытом/открытом состоянии.

Недостатки:

  • необходимость в дополнительном пространстве для открытия/закрытия створок.

Преимущества раздвижных двустворчатых дверей:

  • создание футуристичного и невероятно эффектного интерьера;
  • экономия пространства, связанная с отсутствием необходимости выделять дополнительное место под открытие/закрытие створок.

Недостатки:

  • более дорогостоящая конструкция;
  • некоторая сложность в установке.

Особенности выбора двустворчатых дверей

К двустворчатым дверям применяется ряд требований, выполнение которых позволяет изготовить качественное изделие:

  • прочная конструкция;
  • добротные материалы изготовления;
  • высокое качество механических деталей.
  • изысканный стиль;
  • соответствие требованиям безопасности;
  • достаточная толщина створок для обеспечения высокого уровня звукоизоляции.  

Купить межкомнатные двери с двойной конструкцией полотна – значит обзавестись роскошным элементом интерьера. 

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