Двустворчатые двери - особенности выбора

Двойные или двустворчатые двери – это красиво, практично и элегантно. Обязательным условием их установки является наличие дверного проема соответствующего размера. Однако даже когда отверстия стандартные, всегда есть план Б. Модели дверей с двумя настежь распахивающимися створками меняют пространство практически до неузнаваемости, поэтому многие без лишних раздумий отваживаются на расширение дверного проема.
И наконец, расширенный дверной проем можно закрыть эффектным дверным комплектом из дерева, стекла или других материалов, поэкспериментировать с цветом и другими внешними параметрами.
Для начала стоит обозначить, что двустворчатые двери бывают двух видов, исходя из принципа действия: распашными и раздвижными. Технология монтажа каждого из них имеет свои тонкости, в которых великолепно осведомлены профильные специалисты. Мы же рассмотрим плюсы каждого из этих видов.
Преимущества распашных двустворчатых дверей:
Недостатки:
Преимущества раздвижных двустворчатых дверей:
Недостатки:
К двустворчатым дверям применяется ряд требований, выполнение которых позволяет изготовить качественное изделие:
Купить межкомнатные двери с двойной конструкцией полотна – значит обзавестись роскошным элементом интерьера.
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
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