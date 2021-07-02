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02.07.2021  17:41   

Обчищали автомобили на Салтовке: в Харькове поймали двух автоворов (фото)

Действовавшие на парковках Харькова сканеристам светит до 6 лет за решеткой.

В Харькове поймали автоворов. Криминал Харьков
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 1 июля с жалобами на автоворов в полицию обратились несколько челолвек.
 
Так, одна из харьковчанок оставив свой автомобиль на парковке супермаркета на Юбилейном проспекте, по возвращении обнаружила, что у нее исчезла барсетка с деньгами и мобильным телефоном.
 
В Харькове поймали автоворов. Криминал Харьков
 
У другого харьковчанина из авто у дома по проспекту Тракторостроителей исчезли две сумки и кошелек с деньгами и банковскими карточками.
 
По данным фактам следственными открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
В Харькове поймали автоворов. Криминал Харьков
 
После совершения преступлений задержаны злоумышленники, путем сканирования сигнализации совершавшие кражи. Ими оказались двое ранее судимых харьковчан 38 и 50 лет.
 
Установлено, что злоумышленники передвигались на Dаewoo Lanos, при осмотре которого изъяты устройства для сканирования сигнализации, устройства для считывания электронных ключей, «рабочие» мобильные телефоны, а также вещи и имущество пострадавших.
 
В Харькове поймали автоворов. Криминал Харьков
 
В настоящее время 38-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения мужчинам. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Проводятся мероприятия, направленные на отработку имеющейся информации о причастности правонарушителей к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Харькова и области.
 
Напомним, ранее мы писали об активизации сканеристов на Холодной горе и как они работают.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, автоворы, харьков, кража
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