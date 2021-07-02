02.07.2021 17:41

Обчищали автомобили на Салтовке: в Харькове поймали двух автоворов (фото)

Действовавшие на парковках Харькова сканеристам светит до 6 лет за решеткой.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 1 июля с жалобами на автоворов в полицию обратились несколько челолвек.

Так, одна из харьковчанок оставив свой автомобиль на парковке супермаркета на Юбилейном проспекте, по возвращении обнаружила, что у нее исчезла барсетка с деньгами и мобильным телефоном.

У другого харьковчанина из авто у дома по проспекту Тракторостроителей исчезли две сумки и кошелек с деньгами и банковскими карточками.

По данным фактам следственными открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

После совершения преступлений задержаны злоумышленники, путем сканирования сигнализации совершавшие кражи. Ими оказались двое ранее судимых харьковчан 38 и 50 лет.

Установлено, что злоумышленники передвигались на Dаewoo Lanos, при осмотре которого изъяты устройства для сканирования сигнализации, устройства для считывания электронных ключей, «рабочие» мобильные телефоны, а также вещи и имущество пострадавших.

В настоящее время 38-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения мужчинам. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Проводятся мероприятия, направленные на отработку имеющейся информации о причастности правонарушителей к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Харькова и области.

Напомним, ранее мы писали об активизации сканеристов на Холодной горе и как они работают.