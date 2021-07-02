02.07.2021 17:12

У “Карты харьковчанина” уже 200 партнеров

Особенно активно сейчас подключается к проекту бизнес, ориентированный на молодежь.



РЕДПОСТ

Харьковский бизнес демонстрирует самый высокий уровень социальной ответственности. Об этом сообщает РЕДПОСТ . К городскому проекту “Карта харьковчанина” активно подключаются крупные и мелкие предприниматели из самых разных сфер деятельности, предлагая значительные скидки на свои товары и услуги для жителей города.

В ходе круглого стола, проведенного для координации бизнеса и городской власти, было объявлено, что количество участников проекта “Карта харьковчанина” достигло 200 и постоянно растет. Особенно много предложений сейчас поступает от бизнеса, ориентированного на молодежь: сети проката электросамокатов, спортивные школы, кинотеатры. Это и не удивительно. Харьков – молодежный город, студенческая столица Украины.

Кроме того, владельцы “Карточки харьковчанина” смогут покупать товары по специальным ценам в некоторых городских супермаркетах, аптеках, АЗС, а также бесплатно посещать Харьковский зоопарк. Учитывая, что число партнеров проекта растет, владельцы карточек смогут существенно экономить. Игорь Терехов, который выступил инициатором создания “Карта харьковчанина”, общая сумма экономии для каждой харьковской семьи будет достигать 1 тысячи гривен в месяц.

В целом, с “Картой харьковчанина” жители нашего города получают уникальную программу лояльности, которой нет аналогов в Украине. Получить карточку может каждый харьковчанин. Как сообщает директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец, для этого нужно будет предварительно заполнить анкету, предъявив удостоверение личности. Это можно будет сделать онлайн или в центрах предоставления административных услуг, управлениях труда и социальной защиты населения, администрациях районов, учебных учреждениях города и по месту работы.

Выдавать “Карты харьковчанина” начнут с осени.

Ранее РЕДПОСТ рассказывал, какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карты.