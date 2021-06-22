22.06.2021 16:50

“Карточка Харьковчанина”: какой она будет и что дает

Какие привилегии получат владельцы ученической, студенческой и льготной карточки.



city.kharkov.ua

Будет выпущено шесть видов карт. Это ученические, студенческие, общие, льготные, пенсионные карты и карты работников коммунальных предприятий. Корреспондентам РЕДПОСТ стали известны подробности, какие привилегии будут давать три из них – ученическая, студенческая и льготная.

Карты будут иметь разный дизайн и разный набор возможностей. Но все карты в обязательном порядке будут давать бесплатный вход в зоопарк и возможность покупать товар по социальной цене в некоторых супермаркетах, аптеках и АЗС.

Получить карточку сможет каждый харьковчанин, заполнив анкету в электронном или бумажном виде.

Руководитель города Игорь Терехов отмечает, что в целом “Карточка Харьковчанина” позволит экономить каждой семье до тысячи гривен в месяц. Это уникальный для Украины проект.

Для школьников ученическая карта заменит пропуск в школу и школьный Е-ticket. Ученики, которые добираются в школу на общественном транспорте, по карте харьковчанина смогут ездить бесплатно. Кроме того, ученическая карта дает привилегии на посещение детских развлекательных центров и квест-комнат.

Примечательно, что ученические карты будет трех видов, в зависимости от возраста школьника.

Свою первую карту сможет получить уже первоклашка. И пользоваться ей можно будет до окончания начальной школы – 4 класса.

Для учеников 5-9 классов предусмотрена карта харьковчанина для средней школы. А, соответственно, для учеников 10-12 классов – карта старшеклассника. Такая карта даст дополнительную возможность – старшеклассники получают привилегии при посещении городских кафе, чего не могли делать, в силу возраста, ученики младшей и средней школы. Уже достигнуты договоренности с несколькими сетевыми заведениями.

Студенческая карта харьковчанина будет действовать все время обучения в высшем учебном заведении.

Как и карты школьников, студенческая карта будет пропуском в университет. Студенческая карта даст 50% льготу на 60 поездок в метро и на 30 поездок в наземном общественном транспорте.

У студентов сохраняются привилегии на посещение городских кафе и квест-комнат, а также дополнительно появляются особые условия при оплате услуг некоторых коммунальных предприятий.

Льготную карточку смогут получить только харьковчанине, которые обладают льготным статусом. Перечень таких статусов утвержден законом. Соответственно, чтобы получить такую карторчку при подаче заявления нужно будет доказать, что льготный статус действительно есть.

Льготная карточка дает право бесплатного проезда во всех видах транспорта в неограниченном количестве.

Напомним, в Харьковском городском совете рассказали про функционал и возможности "Карты харьковчанина".