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22.06.2021  16:46   

ДТП: Под Харьковом - жесткое столкновение грузовика и трех легковушек (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - крепкое ДТП.

Авария произошла на трассе Харьков-Сумы между Клементово и Тростянцом.

По предварительной информации, столкнулись три  легковых авто и грузовик.

Подробной информации о причинах и пострадавших пока нет. 

Пробка в обе стороны.

Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.

Тэги:  дтп, авария, харьков
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