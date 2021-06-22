22.06.2021 16:46

ДТП: Под Харьковом - жесткое столкновение грузовика и трех легковушек (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - крепкое ДТП.

Авария произошла на трассе Харьков-Сумы между Клементово и Тростянцом.

По предварительной информации, столкнулись три легковых авто и грузовик.

Подробной информации о причинах и пострадавших пока нет.

Пробка в обе стороны.

Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.