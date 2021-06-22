ДТП: Под Харьковом - жесткое столкновение грузовика и трех легковушек (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - крепкое ДТП.
Авария произошла на трассе Харьков-Сумы между Клементово и Тростянцом.
По предварительной информации, столкнулись три легковых авто и грузовик.
Подробной информации о причинах и пострадавших пока нет.
Пробка в обе стороны.
Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.
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