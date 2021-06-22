22.06.2021 16:36

Будь счастливей с Ювелірна Карта. В разгар лета - мегаскидки на украшения до 55%

Интернет-магазин украшений Ювелірна Карта – идеальная находка для модниц, изысканных дам и молодоженов, желающих добавить своей личности легкий штрих.



diamant.ua

Именно в интернет-магазине Ювелірна Карта можно найти то, что станет изюминкой вашего образа и подчеркнет уникальность характера. Здесь можно приобрести как что-то нежное для благородных девиц, так и яркое для огненных личностей.

Уникальность интернет-магазина и ассортимент ювелирных изделий

Все изделия магазина Ювелірна Карта – это сочетание изысканного дизайна, тонкого чувства, высокого качества, и самое главное - лучших цен на золото.

В каталоге можно подобрать украшения и изделия на любой вкус: как для представителей сильного пола, так и для хрупких женщин, поскольку каждый аксессуар - уникальная авторская работа. Это изделия из красного, белого и желтого золота 585-й и 750-й пробы с различными драгоценными и полудрагоценными камнями. Из аксессуаров можно приобрети как готовые модели, так и эксклюзив, с бриллиантами, жемчугом, топазами, сапфирами, цитринами, гранатами, кварцем и так далее. Это могут быть украшения на каждый день, как комплимент или достойный жест, так и для особого случая: подарок на День рождения, помолвку или свадьбу. Ювелиры смогут воплотить в жизнь самые смелые пожелания и решения, чтобы удивить и порадовать обладателей изделия. От реализации всевозможных форм и огранок до авторских миксов камней и драгоценных металлов, создавая настоящие шедевры ювелирного искусства, которые только подчеркнут личность обладателя украшения.

О коллекции

В интернет-магазине Ювелірна Карта, изделия всегда необычные, а иногда даже с неординарными решениями. Это и нежные кольца с камушком для Casual стиля, обручальные кольца, которые станут символом верности и преданности в семейной жизни. А еще на сайте diamant.ua можно купить золотые серьги или сделать их под заказ. Именно они могут подчеркнуть повседневный или вечерний образ, добавив яркости в образ или просто поднять настроение. В наличии ассортимент уникальных кулонов, браслетов и цепочек с цветными камнями.

Акции, выгодные предложения и космические скидки до 55%

В разгар лета и отпусков интернет-магазин Ювелірна Карта для своих клиентов подготовил мегаскидки. На ювелирной ярмарке эксклюзивные изделия иногда можно приобрести менее чем за полцены, поскольку скидки достигают до -55%.

Более того, в сети магазинов Ювелірна Карта всегда действуют выгодные предложения. Например, купить изделие к особому случаю или дате можно со скидкой до - 47%. Процент самой скидки зависит именно от даты: дня рождения или годовщины свадьбы. Также приобрести ювелирные изделия для близких можно на условиях оплаты частями и в рассрочку под выгодный процент.

Как приобрести ювелирные изделия?

Каждый клиент может купить или заказать ювелирные изделия онлайн. Доставка осуществляется по всей Украине. Поэтому курьеры доставляют заказ в любую точку и населенный пункт страны. Оплатить можно как картой онлайн, так и в отделении банка или в магазине. Выбрать модель можно и напрямую, посетив один из магазинов сети Ювелірна Карта, которые работают во многих городах Украины.

Ювелірна Карта - это :

- сеть магазинов и опыт работы на рынке почти 15 лет;

- 8 фирменных магазинов в Киеве и 12 в украинских регионах;

- признание по версии Украинской народной премии, как лучшая ювелирна сеть страны.

Почему именно интернет-магазин Ювелірна Карта?

Во-первых, это удобно! Одним кликом можно сделать заказ из спальни или рабочего кабинета.

Именно эксперты, которые доступны каждый день, помогут подобрать вам свой образ или особенный подарок для возлюбленной. Профессиональные консультанты, которые работают без выходных с 9:00 до 21:00 помогут подобрать или принять заказ у каждого клиента. Связаться с ними можно с помощью социальных сетей или по телефону. (044) 499-55-55, (050) 446-23-50, (050) 463-79-99, (067) 656-88-88.

Ювелірна Карта: сияйте и дарите радость своим близким!