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22.06.2021  16:33   

В Харькове задержан участник вооруженного ограбления (ВИДЕО)

17 июня с группой лиц он напал на мужчину, нанес ему ножевое ранение, отобрал деньги и мобильный телефон.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу областной полиции Андрея Рубеля. По его словам, сообщение о преступлении поступило от очевидца происшествия. Мужчина рассказал, что видел, как неизвестные в масках ранили ножом мужчину и уехали с места происшествия на автомобиле.
 
Злоумышленник задержан в рамках полицейской операции «Сирена». Автомобиль на котором было совершено преступление найден сожженным в одном из гаражных кооперативов. Пострадавший запомнил ее водителя, с которого сорвал маску. 
 
Оперативные и аналитические подразделения ГУНП в Харьковской области, полицейские территориальных подразделений, группы реагирования патрульной полиции оперативно отработали информацию и уже через несколько дней личности нападавших были установлены. 
 
Задержанный участник разбоя подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
 

Напомним, 20 мая 2021 года на трассе Киев-Житомир задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей. 

Тэги:  харьков, разбой
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