22.06.2021 16:33

В Харькове задержан участник вооруженного ограбления (ВИДЕО)

17 июня с группой лиц он напал на мужчину, нанес ему ножевое ранение, отобрал деньги и мобильный телефон.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу областной полиции Андрея Рубеля. По его словам , сообщение о преступлении поступило от очевидца происшествия. Мужчина рассказал, что видел, как неизвестные в масках ранили ножом мужчину и уехали с места происшествия на автомобиле.

Злоумышленник задержан в рамках полицейской операции «Сирена». Автомобиль на котором было совершено преступление найден сожженным в одном из гаражных кооперативов. Пострадавший запомнил ее водителя, с которого сорвал маску.

Оперативные и аналитические подразделения ГУНП в Харьковской области, полицейские территориальных подразделений, группы реагирования патрульной полиции оперативно отработали информацию и уже через несколько дней личности нападавших были установлены.

Задержанный участник разбоя подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине объявлено о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 20 мая 2021 года на трассе Киев-Житомир задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей.