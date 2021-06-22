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22.06.2021  16:10   

В Харькове прошел боксерский турнир среди детей (ФОТО)

Открытый Кубок Харькова по боксу прошел 22 июня в Комплексной детско-юношеской спортивной школе №6.

Турнир по боксу среди детей в Харькове
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

В соревнованиях приняли участие боксеры из Харькова и Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ.

Перед началом турнира юных спортсменов приветствовал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Бокс - это один из самых зрелищных видов спорта, который формирует в человеке стержень, выносливость, волю к победе. Все эти качества очень пригодятся вам во взрослой жизни. Уверен, что этот турнир станет для вас одной из стартовых площадок в большой спорт и будет началом восхождения к олимпийским вершинам. Желаю всем боксерам спортивного азарта, честного соперничества и удачи. Пусть победят сильнейшие!» - отметил Игорь Терехов.

По завершению соревнований победители получили грамоты, кубки и призы - боксерскую амуницию.

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Тэги:  бокс, харьков, терехов, спорт, дети
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