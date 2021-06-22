22.06.2021 15:11
В Харькове обрежут сотни деревьев
Коммунальщики в Харькове кронируют деревья по улице Благовещенской.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», в этом году в Холодногорском районе необходимо провести санитарную и омолаживающую обрезку 277 деревьев и снести 28 сухих.
В частности, сегодня идут работы по ул. Благовещенской, где планируют кронировать 12 деревьев.
«План постоянно увеличивается. Обычно санитарная и омолаживающая обрезки проводятся в холодное время года. Однако после неблагоприятной зимы в городе засохло много деревьев, что требует вмешательства прямо сейчас: вырезаем омелу, снимаем сухие верхушки, спиливаем сухие деревья. Это все нужно делать, потому что сухие ветки могут в любой момент упасть на тротуар или проезжую часть», - рассказала начальник участка СКП «Харьковзеленстрой» Холодногорского района Надежда Зозуля.
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