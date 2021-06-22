22.06.2021 15:10

Нерадивые водители продолжают пополнять городской бюджет Харькова

С начала 2021 года нарушители правил парковки в городе Харькове заплатили штрафов на 4,6 млн грн.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Инспекцию по парковке Департамента территориального контроля и земельных отношений.

По словам специалистов, с начала года было задокументировано 34,7 тыс. нарушений.

В свою очередь, за аналогичный период 2020 года было зафиксировано всего 8,7 тыс. нарушений и уплачено 1,5 млн грн штрафа. А за весь 2020 год сотрудники инспекции задокументировали почти 40 тысяч нарушений правил парковки. Нарушители тогда уплатили штрафы на 4,8 млн грн.

Напомним, на парковке по улице Новоалександровской, 54а во время выяснения отношений один из водителей совершил выстрел из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону другого мужчины.