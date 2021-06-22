22.06.2021 14:59

Велотрек. Харьковчанка - вице-чемпионка международного турнира

Представительница Харькова Алла Билецкая взяла "серебро" на треке в Германии.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, в немецком городе Котбус прошли международные рейтинговые состязания первой категории по велоспорту на треке Grosser Preis von Deutschland im Sprint - GP Keirin. На счету харьковских спортсменок 2 медали.

В украинской сборной лучший результат показала харьковчанка Алла Билецкая. Она стала серебряным призером в кейрине среди юниорок. В финальном заезде восемнадцатилетняя подопечная Сергея Телицына и Сергея Трофимова уступила лишь местной велосипедистке Кларе Шнайдер. "Бронза" досталась еще одной немецкой спортсменке Ларе-Софии Ягер. Всего за награды в кейрине сражались пятнадцать юниорок из пяти стран. Билецкая, показав второй итоговый результат, заработала 170 рейтинговых очков.

В юниорском спринте Алла Билецкая стала пятой (140 очков).

Среди женщин воспитанница харьковского велоспорта Елена Старикова, которая ныне сменила прописку на львовскую, заняла третье место в спринте (160 очков).