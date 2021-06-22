22.06.2021 14:45

Мгновенная карма: в Харькове водитель нарушил ПДД на глазах у патрульных (ВИДЕО)

Поездка на работу, возможно, обошлась одному из харьковских автоторопыг в 510 гривен.

Утром 22 июня на Московском проспекте водитель нарушил правила дорожного движения прямо перед автомобилем Патрульной полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Видео нарушения с регистратора одного из участников движения появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как перед перекрестком с улицей Леси Украинки водитель по трамвайным рельсам объехал собравшиеся перед светофором автомобили и на запрещающий красный свет пересек пешеходный переход и поехал дальше по Московскому проспекту.

В крайнем правом ряду стоял автомобиль Патрульной полиции, который сразу двинулся вслед нарушителю, и уже возле забора стадиона «Серп и Молот» нарушителя остановили и инспекторы вышли оформлять протокол.

Напомним, 11 июня 2021 года по опубликованному в соцсетях видео патрульные нашли и оштрафовали водителя автомобиля KIA, грубо нарушившего правила дорожного движения на проспекте Юбилейном, 54.