Мгновенная карма: в Харькове водитель нарушил ПДД на глазах у патрульных (ВИДЕО)

Поездка на работу, возможно, обошлась одному из харьковских автоторопыг в 510 гривен.
Утром 22 июня на Московском проспекте водитель нарушил правила дорожного движения прямо перед автомобилем Патрульной полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Видео нарушения с регистратора одного из участников движения появилось в местных пабликах.
На кадрах видно, как перед перекрестком с улицей Леси Украинки водитель по трамвайным рельсам объехал собравшиеся перед светофором автомобили и на запрещающий красный свет пересек пешеходный переход и поехал дальше по Московскому проспекту.
В крайнем правом ряду стоял автомобиль Патрульной полиции, который сразу двинулся вслед нарушителю, и уже возле забора стадиона «Серп и Молот» нарушителя остановили и инспекторы вышли оформлять протокол.
Напомним, 11 июня 2021 года по опубликованному в соцсетях видео патрульные нашли и оштрафовали водителя автомобиля KIA, грубо нарушившего правила дорожного движения на проспекте Юбилейном, 54.
Комментариев: 0
Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
В Харькове сохранится жаркая (под 40 градусов тепла) и сухая погода.
22 июня 1941 года Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
влажность:
давление:
ветер: