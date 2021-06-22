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22.06.2021  14:45   

Мгновенная карма: в Харькове водитель нарушил ПДД на глазах у патрульных (ВИДЕО)

Поездка на работу, возможно, обошлась одному из харьковских автоторопыг в 510 гривен.

В Харькове водитель нарушитель ПДД на глазах Патрульной полиции

Утром 22 июня на Московском проспекте водитель нарушил правила дорожного движения прямо перед автомобилем Патрульной полиции, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Видео нарушения с регистратора одного из участников движения появилось в местных пабликах.

На кадрах видно, как перед перекрестком с улицей Леси Украинки водитель по трамвайным рельсам объехал собравшиеся перед светофором автомобили и на запрещающий красный свет пересек пешеходный переход и поехал дальше по Московскому проспекту.

В крайнем правом ряду стоял автомобиль Патрульной полиции, который сразу двинулся вслед нарушителю, и уже возле забора стадиона «Серп и Молот» нарушителя остановили и инспекторы вышли оформлять протокол.

Напомним, 11 июня 2021 года по опубликованному в соцсетях видео патрульные нашли и оштрафовали водителя автомобиля KIA, грубо нарушившего правила дорожного движения на проспекте Юбилейном, 54.

Тэги:  патрульные, харьков
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