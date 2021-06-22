22.06.2021 14:17

ДТП в Харькове: возле любимого рынка пенсионерок стали трамваи (ВИДЕО)

Авария произошла днем 22 июня в районе Конного рынка.

Днем 22 июня на площади Защитников Украины произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.



На повороте в районе улицы Броненосца «Потемкин» в сторону Конного рынка столкнулись фура и легковой автомобиль Mitsubishi Grandis.



Авария произошла прямо на трамвайных рельсах.



По словам очевидцев, движение пассажирского электротранспорта заблокировано в сторону улицы Молочной.

Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.