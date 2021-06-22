ДТП в Харькове: возле любимого рынка пенсионерок стали трамваи (ВИДЕО)

Авария произошла днем 22 июня в районе Конного рынка.
Днем 22 июня на площади Защитников Украины произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
На повороте в районе улицы Броненосца «Потемкин» в сторону Конного рынка столкнулись фура и легковой автомобиль Mitsubishi Grandis.
Авария произошла прямо на трамвайных рельсах.
По словам очевидцев, движение пассажирского электротранспорта заблокировано в сторону улицы Молочной.
Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.
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