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22.06.2021  14:17   

ДТП в Харькове: возле любимого рынка пенсионерок стали трамваи (ВИДЕО)

Авария произошла днем 22 июня в районе Конного рынка.

ДТП Харьков: возле Конного рынка столкнулись фура и легковушка.

Днем 22 июня на площади Защитников Украины произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

На повороте в районе улицы Броненосца «Потемкин» в сторону Конного рынка  столкнулись фура и легковой автомобиль Mitsubishi Grandis.

Авария произошла прямо на трамвайных рельсах.

По словам очевидцев, движение пассажирского электротранспорта заблокировано в сторону улицы Молочной.

Напомним, утром 21 июня на улице Дудинской столкнулись три легковых автомобиля.

Тэги:  дтп, харьков
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