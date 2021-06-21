21.06.2021 12:22

Тройное ДТП в Харькове: машины сильно побиты (ФОТО)

Сведений о пострадавших нет.



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В Харькове столкнулись три легковых автомобиля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 июня на улице Дудинской.

Автомобили получили механические повреждения.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Напомним, около пяти часов вечера 20 июня на улице на Сахалинской, 46 автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.