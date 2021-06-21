Тройное ДТП в Харькове: машины сильно побиты (ФОТО)

Сведений о пострадавших нет.
В Харькове столкнулись три легковых автомобиля, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 21 июня на улице Дудинской.
Автомобили получили механические повреждения.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Напомним, около пяти часов вечера 20 июня на улице на Сахалинской, 46 автомобиль ВАЗ перевернулся на крышу.
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Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
21 июня в 6 часов 32 минуты по Киеву наступит астрономическое лето.
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