21.06.2021 12:37

Жители улицы Буковой доведены до отчаяния

Они уже не смогли терпеть и вышли на акцию протеста. В их планах было перекрыть движение по дороге, которая была разрушена грузовиками.

Когда проблема вынуждает идти на крайние меры. Улица Буковая, Шевченковский район, недалеко от развлекательного центра в Алексеевском лугопарке. Именно здесь местные жители были уже готовы выйти на акцию протеста и перекрывать движение транспорта, - сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Причина наглядная - дорога, которая больше напоминает направление.

В районе улицы Буковой, говорят местные жители, находятся несколько баз и прием макулатуры. И каждый день по ней курсируют десятки грузовиков. Что и привели к тому, что дорога превратилась в руины. К тому же есть еще одна немаловажная проблема - отсутствие транспорта, который ранее ходил по Буковой.

Уладить ситуацию и помочь людям приехал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и руководство Шевченковского района. Вместе с людьми они пытались найти пути решения существующих проблем. По транспорту ответ был на месте

Уже в ближайшее время Игорь Терехов соберет у себя всех владельцев бизнеса, транспорт которых и разбил дорогу. На встрече будут решать кто и когда ее отремонтирует.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в городе планируется запустить троллейбусный маршрут от ул. Роганской до ул. Грицевца и для комфорта горожан – развить маршрутную сетку благодаря запуску новых муниципальных автобусов.