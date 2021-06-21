Главная Новости Харькова Общество Жители улицы Буковой доведены до отчаяния
21.06.2021  12:37   

Жители улицы Буковой доведены до отчаяния

Они уже не смогли терпеть и вышли на акцию протеста. В их планах было перекрыть движение по дороге, которая была разрушена грузовиками.

Жители улицы Буковой доведены до отчаяния
 
Когда проблема вынуждает идти на крайние меры. Улица Буковая, Шевченковский район, недалеко от развлекательного центра в Алексеевском лугопарке. Именно здесь местные жители были уже готовы выйти на акцию протеста и перекрывать движение транспорта, - сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Причина наглядная - дорога, которая больше напоминает направление.
 
В районе улицы Буковой, говорят местные жители, находятся несколько баз и прием макулатуры. И каждый день по ней курсируют десятки грузовиков. Что и привели к тому, что дорога превратилась в руины. К тому же есть еще одна немаловажная проблема - отсутствие транспорта, который ранее ходил по Буковой.
 
Жители улицы Буковой доведены до отчаяния
 
Уладить ситуацию и помочь людям приехал исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и руководство Шевченковского района. Вместе с людьми они пытались найти пути решения существующих проблем. По транспорту ответ был на месте
 
Уже в ближайшее время Игорь Терехов соберет у себя всех владельцев бизнеса, транспорт которых и разбил дорогу. На встрече будут решать кто и когда ее отремонтирует.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в городе планируется запустить троллейбусный маршрут от ул. Роганской до ул. Грицевца и для комфорта горожан – развить маршрутную сетку благодаря запуску новых муниципальных автобусов.
 
Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.06 Криминал и происшествия Тройное ДТП в Харькове: машины сильно побиты (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия ДТП в Харькове: на узкой улице спального района грузовик потерял кузов (ВИДЕО) 21.06 Криминал и происшествия Рыбный браконьер наловил кошачьей радости на 14 тысяч гривен
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 