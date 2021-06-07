07.06.2021 17:14

Мы будем развивать транспортную инфраструктуру, - Игорь Терехов

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов провел примем в КП ХТС

Троллейбус №50 с автономным ходом будет курсировать из пос. Пятихатки до пл. Конституции.

Об этом сегодня, 7 июня 2021 года, во время встречи с сотрудниками КП «Харьковские тепловые сети» сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По его словам, с просьбой продлить маршрут следования от пл. Свободы до пл. Конституции не раз обращались харьковчане, поэтому ее выполнят, а для беспрепятственного проезда общественного транспорта запретят парковку автомобилей по ул. Сумской, на участке от ул. Скрипника до пер. Мечникова.

Продлить маршрут троллейбуса №50 планируется уже на этой неделе.

«Я обратился к патрульной полиции, чтобы они помогли в организации движения и чтобы троллейбусы не стояли в пробках», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, в городе планируется запустить троллейбусный маршрут от ул. Роганской до ул. Грицевца и для комфорта горожан – развить маршрутную сетку благодаря запуску новых муниципальных автобусов.

«Планирую, что к сентябрю-октябрю все автобусы выйдут на маршруты. Сегодня было несколько обращений по организации новых маршрутов и жалоб на то, что транспорт ходит нестабильно, поэтому мы будем развивать транспортную инфраструктуру», - подчеркнул Игорь Терехов.

Также он сообщил, что будет рассмотрено предложение по организации двустороннего движения по ул. Ковтуна, и также пообещал лично осмотреть стадион за студенческими общежитиями на пр. Победы, который нуждается в реконструкции. Кроме того, в работу были взяты все обращения сотрудников предприятия по ремонту дорог, подъездов, кровель и оказанию материальной помощи.

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