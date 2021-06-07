Об этом в телеинтервью сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ТРК "Украина" исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов дал развернутое интервью телеканалу.
Говоря об увековечивании памяти Геннадия Кернеса, Игорь Терехов сообщил, что внес представление о присвоении Геннадию Адольфовичу звания Почетный гражданин Харькова посмертно.
Также в память о Геннадии Кернесе ко Дню города на здании Харьковского горсовета и исполнительного комитета появится мемориальная доска.
Для того, чтобы каждый харьковчанин мог высказать свое мнение по этому вопросу, идет анкетирование харьковчан.
Его можно пройти здесь.
"Мы запустили опрос. Как харьковчане выскажутся, так и будем делать", - подытожил Игорь Терехов.
Как мы писали раннее, Игорь Терехов заявил о предложении взвешенного решения вопроса об увековечивании памяти Геннадия Кернеса.
Сегодня звезды обещают особенно эмоциональный и полный общения день. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
влажность:
давление:
ветер: