07.06.2021 16:39

Харьковчан приглашают пройти анкету об увековечивании Геннадия Кернеса (ВИДЕО)

Об этом в телеинтервью сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ТРК "Украина" исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов дал развернутое интервью телеканалу.

Говоря об увековечивании памяти Геннадия Кернеса, Игорь Терехов сообщил, что внес представление о присвоении Геннадию Адольфовичу звания Почетный гражданин Харькова посмертно.

Также в память о Геннадии Кернесе ко Дню города на здании Харьковского горсовета и исполнительного комитета появится мемориальная доска.

Для того, чтобы каждый харьковчанин мог высказать свое мнение по этому вопросу, идет анкетирование харьковчан.

Его можно пройти здесь.

"Мы запустили опрос. Как харьковчане выскажутся, так и будем делать", - подытожил Игорь Терехов.

Как мы писали раннее, Игорь Терехов заявил о предложении взвешенного решения вопроса об увековечивании памяти Геннадия Кернеса.