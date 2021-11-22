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22.11.2021  15:30   Виталий Хиневич

Дело Кернеса: в суде продолжили допрашивать свидетелей (видео)

На судебное заседание в Киевский районный суд Полтавы прибыли два свидетеля.

Дело Кернеса
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».
 
Отмечается, что 22 ноября в суде рассматривали дело, где в качестве обвиняемого является Геннадий Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий.
 
В процессе слушанья дела, был произведен допрос двух свидетелей.
 
Ими были экс-сотрудник ГАИ Вячеслав Ламанов и Андрей Мотькин, чей автомобиль получил повреждения во дворе дома по улице Новгородской. 
 
Стоит отметить, что уголовное производство рассматривается судом города Полтавы с 2016 года, процесс планируют возобновить 20 декабря текущего года.
 
В этот раз судебное слушанье проходило в онлайн режиме. 
 
 
 

Напомним, при жизни харьковский мэр настаивал на своей полной невиновности в деле об избиении "евромайдановцев" Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Поэтому после его смерти защита будет добиваться реабилитации Геннадия Кернеса.

Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  кернес, суд, харьков
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