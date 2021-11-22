22.11.2021 15:30 Виталий Хиневич

Дело Кернеса: в суде продолжили допрашивать свидетелей (видео)

На судебное заседание в Киевский районный суд Полтавы прибыли два свидетеля.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».

Отмечается, что 22 ноября в суде рассматривали дело, где в качестве обвиняемого является Геннадий Кернес и его охранники Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

В процессе слушанья дела, был произведен допрос двух свидетелей.

Ими были экс-сотрудник ГАИ Вячеслав Ламанов и Андрей Мотькин, чей автомобиль получил повреждения во дворе дома по улице Новгородской.

Стоит отметить, что уголовное производство рассматривается судом города Полтавы с 2016 года, процесс планируют возобновить 20 декабря текущего года.

В этот раз судебное слушанье проходило в онлайн режиме.

Напомним, при жизни харьковский мэр настаивал на своей полной невиновности в деле об избиении "евромайдановцев" Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Поэтому после его смерти защита будет добиваться реабилитации Геннадия Кернеса.