22.11.2021 15:11 Евгений Клочко
Названы регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин
С 21 октября в Украине ступили в силу новые правила перевозок на автобусных маршрутах, авиа и железнодорожном транспорте межобластного сообщения в "жёлтой" и "красной" зоне эпидопасности.
Как сообщает РЕДПОСТ
, за месяц их действия Нацполиция провела более 90 тысяч проверок на предмет наличия у водителей и членов экипажа документов о COVID-сертификата о наличие прививок или справки об отрицательных результатов тестирования на коронавирус. Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины.
"В частности, в автотранспорте было проведено 75 149 проверок, на железнодорожных вокзалах – 15 181, в аэропортах – 805. По выявленным фактам составлено 704 административных протокола за "Нарушение правил карантина" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Киевской области составили 216 протоколов:
-
Черкасской – 83,
-
Полтавской – 67,
-
Сумской – 54,
-
Винницкой – 33,
-
Запорожской и Хмельницкой – по 28,
-
Одесской – 25,
-
Донецкой – 23,
-
Луганской – 22,
-
Днепропетровской и Житомирской – 21,
-
Черновицкой – 15,
-
Ивано-Франковской – 13,
-
Херсонской – 11,
-
Ровенской – 10,
-
Черниговской – 9,
-
Тернопольской – 7,
-
Львовской – 6,
-
Харьковской – 5,
-
Киеве, Волынской и Николаевской – по 2 и 1 протоколу в Закарпатской", - значится в сообщение.
В ведомстве напоминают
, что ответственность за наличие соответствующих COVID-документов на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте – перевозчик. За нарушение правил грозит ответственность в виде штрафа. Физлицу в таком случае грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а юрлицу - от 34 до 51 тысяч гривен.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0