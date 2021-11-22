22.11.2021 15:11 Евгений Клочко

Названы регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин

С 21 октября в Украине ступили в силу новые правила перевозок на автобусных маршрутах, авиа и железнодорожном транспорте межобластного сообщения в "жёлтой" и "красной" зоне эпидопасности.

Как сообщает РЕДПОСТ , за месяц их действия Нацполиция провела более 90 тысяч проверок на предмет наличия у водителей и членов экипажа документов о COVID-сертификата о наличие прививок или справки об отрицательных результатов тестирования на коронавирус. Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины.

"В частности, в автотранспорте было проведено 75 149 проверок, на железнодорожных вокзалах – 15 181, в аэропортах – 805. По выявленным фактам составлено 704 административных протокола за "Нарушение правил карантина" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Киевской области составили 216 протоколов:

Черкасской – 83,

Полтавской – 67,

Сумской – 54,

Винницкой – 33,

Запорожской и Хмельницкой – по 28,

Одесской – 25,

Донецкой – 23,

Луганской – 22,

Днепропетровской и Житомирской – 21,

Черновицкой – 15,

Ивано-Франковской – 13,

Херсонской – 11,

Ровенской – 10,

Черниговской – 9,

Тернопольской – 7,

Львовской – 6,

Харьковской – 5,

Киеве, Волынской и Николаевской – по 2 и 1 протоколу в Закарпатской", - значится в сообщение.

В ведомстве напоминают , что ответственность за наличие соответствующих COVID-документов на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте – перевозчик. За нарушение правил грозит ответственность в виде штрафа. Физлицу в таком случае грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а юрлицу - от 34 до 51 тысяч гривен.