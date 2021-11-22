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22.11.2021  15:11   Евгений Клочко

Названы регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин

С 21 октября в Украине ступили в силу новые правила перевозок на автобусных маршрутах, авиа и железнодорожном транспорте межобластного сообщения в "жёлтой" и "красной" зоне эпидопасности.

Регионы Украины - злостные нарушители пассажирских перевозок в карантин
 
Как сообщает РЕДПОСТ, за месяц их действия Нацполиция провела более 90 тысяч проверок на предмет наличия у водителей и членов экипажа документов о COVID-сертификата о наличие прививок или справки об отрицательных результатов тестирования на коронавирус. Соответствующую информацию предоставили в Национальной полиции Украины. 
 
"В частности, в автотранспорте было проведено 75 149 проверок, на железнодорожных вокзалах – 15 181, в аэропортах – 805. По выявленным фактам составлено 704 административных протокола за "Нарушение правил карантина" Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
В Киевской области составили 216 протоколов:
  • Черкасской – 83,
  • Полтавской – 67,
  • Сумской – 54,
  • Винницкой – 33,
  • Запорожской и Хмельницкой – по 28, 
  • Одесской – 25, 
  • Донецкой – 23, 
  • Луганской – 22,
  • Днепропетровской и Житомирской – 21,
  • Черновицкой – 15,
  • Ивано-Франковской – 13,
  • Херсонской – 11,
  • Ровенской – 10,
  • Черниговской – 9,
  • Тернопольской – 7, 
  • Львовской – 6,
  • Харьковской – 5,
  • Киеве, Волынской и Николаевской – по 2 и 1 протоколу в Закарпатской", - значится в сообщение. 
В ведомстве напоминают, что ответственность за наличие соответствующих COVID-документов на автобусных маршрутах несет пассажир, в железнодорожном и авиатранспорте – перевозчик. За нарушение правил грозит ответственность в виде штрафа. Физлицу в таком случае грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а юрлицу - от 34 до 51 тысяч гривен.
 
Тэги:  covid-19, карантин, харьков, перевозки, транспорт
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