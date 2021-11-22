22.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Пропавшая в свитере харьковчанка с Гвардейцев Широнинцев найдена мертвой

Найдено тело 61-летней харьковчанки Натальи Дрелинг.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на поисковую службу Милена, в Харькове страшной находкой завершились поиски пропавшей без вести жительницы Харькова Натальи Дрелинг. Поисковики обнаружили мертвое тело женщины.

Ранее мы сообщили о том, что 61-летняя Наталья Дрелинг проживала на улице Гвардейцев Широнинцев. Невысокую (150 см) седовласую женщину среднего телосложения в последний раз видели 8 ноября 2021 года около 14:00. Женщина была без верхней одежды. Одетая в свитер, джинсовую юбку и серые сапоги до колен, харьковчанка в тот момент находилась в районе спуска Жилярди. При ней была сумка и мобильный телефон. С тех пор она пропала.

Наталья нуждалась в медпомощи, страдала приступами эпилепсии. Среди особых примет - ссадина на левой щеке около виска, невыпрямляющийся указательный палец на правой руке.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Харьковщине пропали трое маленьких детей: братья Тимошенко и Мария Глущина.