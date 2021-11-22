22.11.2021 14:20 Виталий Хиневич

Часть украинцев сама собирает деньги себе на пенсию - соцопрос

Некоторые жители Украины откладывают деньги на свою старость, не смотря на страховой стаж.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет в основном не откладывают деньги на старость и надеются на пенсионные выплаты от государства.

Примерно 38% жителей страны не откладывают средства на пенсионный возраст, но хотят начать это делать.

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31% не планирует направлять свои заработанные средства на обеспечение своей старости, 6,1% ежемесячно откладывают средства и периодически это делают 10,8%.

В это же время 53% граждан после выхода на пенсию планируют жить на выплаты от государства, 22% процента планируют жить в старости продолжая ходить на работу.

Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны.

На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.