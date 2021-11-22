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22.11.2021  14:20   Виталий Хиневич

Часть украинцев сама собирает деньги себе на пенсию - соцопрос

Некоторые жители Украины откладывают деньги на свою старость, не смотря на страховой стаж.

Пенсия в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».
 
Отмечается, что украинцы в возрасте от 18 до 60 лет в основном не откладывают деньги на старость и надеются  на пенсионные выплаты от государства. 
 
Примерно 38% жителей страны не откладывают средства на пенсионный возраст, но хотят начать это делать.
 
 
31% не планирует направлять свои заработанные средства на обеспечение своей старости, 6,1%  ежемесячно откладывают средства и периодически это делают 10,8%.
 
В это же время 53% граждан после выхода на пенсию планируют жить на выплаты от государства, 22% процента планируют жить в старости продолжая ходить на работу. 
 
Напомним, оформить документы на выплату социальной помощи можно будет в приложении «Дія». До конца 2021 года услуга будет доступна не менее чем в двух областях страны.
На данный момент известно, что сервис будет доступен для жителей Житомирской и Киевской областей.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  пенсия, харьков
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