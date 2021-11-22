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22.11.2021  14:01   Евгений Клочко

В Харькове предложили вернуть уголовную ответственность за повторное "пьяное" вождение авто

В ходе выездного заседания комиссии комитета Верховной рады по вопросам безопасности на дорогах, проходящую в Харькове, прокурор Харьковской области Александр Фильчаков предложил более жестко наказывать водителей, за "пьяное" вождение транспортных средств.

 
С учетом анализа проблемных вопросов процессуального руководства, а также с целью повышения эффективности работы правоохранительных органов по предотвращению правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения прокурор Харьковской области Александр Фильчаков предложил на законодательном уровне рассмотреть несколько важных вопросов. 
 
В частности, сообщает РЕДПОСТ, он предложил ужесточить ответственность для лиц, совершивших ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения:
 
  1. Вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания.
  2. Внести изменения в ст. 286-1 УК Украины, которыми приравнять отказ водителя от прохождения осмотра по установлению алкогольного, наркотического или иного опьянения к нахождению в состоянии такого опьянения.
  3. Предусмотреть криминализацию совершения ДТП в состоянии опьянения, в результате которого нанесены легкие телесные повреждения.
  4. Криминализовать ответственность водителей, управляющих транспортным средством, лишаясь такого права по решению суда (как специальная норма по отношению к ст.382).
  5. Существенное увеличение размера залога как альтернативного вида меры обеспечения с учетом многочисленных факторов, таких как полученный доход, имеющиеся объекты недвижимости и так далее.
  6. Ограничить применение института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст.81 УК) к лицам, осужденным за совершение ДТП, в результате которых погибли два и более человек.
  7. Одним из основных принципов уголовного судопроизводства есть непосредственность исследования доказательств.
Он также отметил, что в условиях карантинных и других ограничений остро стоит вопрос непосредственного участия свидетелей и других участников уголовного производства в суде.
 
 
Поэтому руководитель Харьковской областной прокуратуры обратился к народным депутатам с предложением на законодательном уровне предусмотреть возможность дистанционного участия в суде отдельных участников уголовного производства с использованием технических возможностей электронного цифрового сервиса «ДІЯ» (для идентификации личности через видеоконференцсвязь).
 
Также прокурор Харьковской области пригласил представителей депутатского корпуса и присутствующих активно приобщиться к обсуждению обозначенных вопросов на совместном совещании в областной прокуратуре.
 
Напомним, в ходе выездного заседания комиссии комитета Верховной рады мэр Харькова Игорь Терехов попросил патрульных проводить на дорогах Харькова разъяснительную работу с харьковскими автолюбителями.
 
Тэги:  авто, дтп, харьков
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