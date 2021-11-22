Как оформить СOVID-сертификат о вакцинации, о выздоровлении и на ребенка: инструкции

Приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов.
На сегодняшний день в приложении Дія можно оформить все три вида СOVID-сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и о вакцинации ребенка. Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на издание Сегодня, в процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.
Ниже приведены пошаговые инструкции для получения трех видов СOVID-сертификатов.
Нужно перейти в раздел «Услуги» и выбрать «СOVID-сертификаты».
Появится надпись: «Для того, чтобы получить сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, понадобится ID-карта или загранпаспорт в приложении».
Ознакомившись с информацией, следует нажать «Начать».
Далее следует нажать кнопки: «Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе» и «Отправить».
После этого выберите тип COVID-сертификата. Важное изменение: теперь сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а только затем – внутренний.
Через пару минут вам на телефон придет уведомление о том, что сертификат найден или нет. Если документ существуют в соответствующих реестрах, он сразу отобразится в «Дії».
Для этого следует выполнить все аналогичные действия, только в графе тип COVID-сертификата выбрать «Международный сертификат о выздоровлении» и нажать «Отправить».
После этого появится уведомление «Если Дія найдет данные о вас в реестрах, сертификат появится в разделе «Документы».
Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «СOVID-сертификаты».
Далее нажмите «СOVID-сертификаты моих детей».
На экране появится уведомление, что необходимо сначала добавить в «Дію» свидетельство о рождении ребенка. Нажмите «Добавить свидетельство».
Вводите все необходимые данные и получаете свидетельство о рождении.
После этого генерируете СOVID-сертификат. Он будет доступен в вашем приложении.
Напомним, сгенерировать COVID-сертификат через приложение «Дія» вам всегда помогут сотрудники Центра предоставления административных услуг. Для этого необходимо пройти курс вакцинации от коронавируса и обратиться к администратору центра. При себе нужно иметь функционирующий гаджет с установленным приложением «Дія».
Комментариев: 1
Александр
// 2021-11-22 14:28:37
// Ответить
Не понятно. Получается, если у меня нет загранпаспорта, я и внутренний сертификат оформить не могу?
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