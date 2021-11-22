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22.11.2021  13:45   Рита Парфенова

Как оформить СOVID-сертификат о вакцинации, о выздоровлении и на ребенка: инструкции

Приложение Дія обновила способ оформления СOVID-сертификатов.


Фото из открытых источников

На сегодняшний день в приложении Дія можно оформить все три вида СOVID-сертификатов: о вакцинации, о выздоровлении и о вакцинации ребенка. Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на издание Сегодня, в процедуру генерирования документа снесли изменения: сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а затем – внутренний.

Ниже приведены пошаговые инструкции для получения трех видов  СOVID-сертификатов.

Сертификат о вакцинации

Нужно перейти в раздел «Услуги» и выбрать «СOVID-сертификаты».

Как оормить сертификат о вакцинации Как оормить сертификат о вакцинации

Появится надпись: «Для того, чтобы получить сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте, понадобится ID-карта или загранпаспорт в приложении».
Ознакомившись с информацией, следует нажать «Начать».

Как оформить сертификат о вакцинации

Далее следует нажать кнопки: «Я ознакомился с содержанием заявления и соглашаюсь о передаче данных о себе» и «Отправить».

После этого выберите тип COVID-сертификата. Важное изменение: теперь сначала нужно получить международный сертификат о вакцинации, а только затем – внутренний.

Как оформить сертификат о вакцинации


Через пару минут вам на телефон придет уведомление о том, что сертификат найден или нет. Если документ существуют в соответствующих реестрах, он сразу отобразится в «Дії».

Как оформить сертификат о вакцинации

 


Сертификат о выздоровлении

Для этого следует выполнить все аналогичные действия, только в графе тип COVID-сертификата выбрать «Международный сертификат о выздоровлении» и нажать «Отправить».

После этого появится уведомление «Если Дія найдет данные о вас в реестрах, сертификат появится в разделе «Документы».

СOVID-сертификат на ребенка

Перейти в раздел «Услуги» и выбрать «СOVID-сертификаты».

Далее нажмите «СOVID-сертификаты моих детей».

СOVID-сертификат на ребенка

На экране появится уведомление, что необходимо сначала добавить в «Дію» свидетельство о рождении ребенка. Нажмите «Добавить свидетельство».

СOVID-сертификат на ребенка

Вводите все необходимые данные и получаете свидетельство о рождении.

СOVID-сертификат на ребенка

После этого генерируете СOVID-сертификат. Он будет доступен в вашем приложении.

Напомним, сгенерировать COVID-сертификат через приложение «Дія» вам всегда помогут сотрудники Центра предоставления административных услуг. Для этого необходимо пройти курс вакцинации от коронавируса и обратиться к администратору центра. При себе нужно иметь функционирующий гаджет с установленным приложением «Дія».

Источник:   Сегодня
 Тэги:  сертификат, коронавирус, оформление, дия, харьков
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Комментариев: 1

Оставить комментарий

Александр // 2021-11-22 14:28:37 // Ответить
Не понятно. Получается, если у меня нет загранпаспорта, я и внутренний сертификат оформить не могу?

 

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