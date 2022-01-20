20.01.2022 11:32 Евгений Клочко

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации

Кабмин 19 января уменьшил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации с 12 месяцев до 270 дней (9 месяцев) после такого же решения Еврокомиссии.

Соответствующие изменения правительство Украины внесло в постановление №677 от 29 июня 2021 года, сообщили в пресс-служба ведомства.

Вступление в силу новых правил и изменение электронных сертификатов в системе «Дія» может занять несколько дней или недель.

Власти советуют сделать бесплатную бустерную прививку м-РНК-вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna, чтобы продлить действие сертификата. Для введения третьей дозы с момента второй прививки должно пройти не менее 6 месяцев.

В правительстве пообещали, что обновленные сертификаты в приложении «Дія» с продленным сроком действия после бустерной прививки появятся в конце января.

Срок действия «бустерных» сертификатов пока не называется. Вероятно, это связано с отсутствием достаточного количества исследований об эффективности бустерных доз.

Кабмин принял решение о сокращении срока действия COVID-сертификатов после аналогичного решения Евросоюза.

Напомним, в декабре 2021 года Европейская комиссия сократила срок действия “зеленого” COVID-сертификата о наличии двух вакцин от коронавируса у человека с 365 дней до 270 и введет его в действие с 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС.

По решению Еврокомиссии, если сделать бустерную прививку от COVID-19, новая дата действия сертификата не будет указываться, однако проверочный код из сертификата будет действителен следующие 270 дней.