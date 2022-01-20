20.01.2022 11:32 Евгений Клочко
Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации
Кабмин 19 января уменьшил срок действия COVID-сертификатов о вакцинации с 12 месяцев до 270 дней (9 месяцев) после такого же решения Еврокомиссии.
Соответствующие изменения правительство Украины внесло в постановление №677 от 29 июня 2021 года, сообщили
в пресс-служба ведомства.
Вступление в силу новых правил и изменение электронных сертификатов в системе «Дія» может занять несколько дней или недель.
Власти советуют сделать бесплатную бустерную прививку м-РНК-вакцинами Pfizer-BioNTech или Moderna, чтобы продлить действие сертификата. Для введения третьей дозы с момента второй прививки должно пройти не менее 6 месяцев.
В правительстве пообещали, что обновленные сертификаты в приложении «Дія» с продленным сроком действия после бустерной прививки появятся в конце января.
Срок действия «бустерных» сертификатов пока не называется. Вероятно, это связано с отсутствием достаточного количества исследований об эффективности бустерных доз.
Кабмин принял решение о сокращении срока действия COVID-сертификатов после аналогичного решения Евросоюза.
Напомним, в декабре 2021 года Европейская комиссия сократила срок действия “зеленого” COVID-сертификата о наличии двух вакцин от коронавируса у человека с 365 дней до 270 и введет его в действие с 1 февраля 2022 года в 27 странах ЕС.
По решению Еврокомиссии, если сделать бустерную прививку от COVID-19, новая дата действия сертификата не будет указываться, однако проверочный код из сертификата будет действителен следующие 270 дней.
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