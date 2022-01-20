20.01.2022 11:15 Виталий Хиневич

Курс лечения займет два месяца: медики рассказали о состоянии ребенка, который пострадал в ДТП на Окружной

Трехлетнюю девочку Юлию Деревянко перевели с неотложки в городскую больницу №17.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Newsroom".

Сообщается, что сейчас ребенок находится в детском ортопедическом отделении. Юлию поместили на кроватное скелетное вытяжение из-за того, что во время ДТП она получила переломы обеих ног. Курс лечения может занять примерно полтора-два месяца, после чего трехлетняя девочка заново будет учиться ходить.

По словам главврача медицинского учреждения Дмитрия Черепова, период реабилитации после лечения может занять еще месяц.

Рядом с ребенком в палате находится ее бабушка, в это же время вся семья, которая пережила трагедию, обеспечена психологической помощью.

Бабушка девочки Ирина Гордиевская рассказала журналистам, что самочувствие девочки улучшилось. Температура тела уже снизилась, однако продолжен курс лечения обезболивающими препаратами.

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В это же время, ситуация с братом Юлии, который тоже пострадал в дорожно-транспортном происшествии хуже. Вследствие травмы головы, он остается в реанимации, но уже может разговаривать и начал кушать.

Процедурой опекунства детей занялась старшая дочь Ирины и сестра мамы детей Алена. Женщина трудоустроена в детском саду, ей 32 года.

Напомним, ранее мы писали о ДТП 12 января в на Окружной дороге, в котором погибли родители трехлетних двойняшек . Дети с тяжелыми травмами были доставлены в городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова. Городская власть предоставит семье материальную поддержку