    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия На Харьковщине произошло массовое ДТП: есть пострадавшие
14.01.2022  12:04   Евгений Клочко

На Харьковщине произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, 14 января, за Змиевом.

Массовое ДТП на Харьковщине: пострадал маленький ребенок
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграм-каналы.
 
Сообщается, что на трассе между селами Лиман и Задонецкое столкнулись 5 автомобилей: ВАЗ-2106, Daewoo Lanos, Volkswagen Caddy, Kia Sportage и грузовик Tata. 
 
В ДТП пострадали три человека, которые находились в автомобиле ВАЗ: 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и 7-летний ребенок.
 
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 
Напомним, 12 января в результате смертельного ДТП на окружной Харькова погибли 3 человека: водитель, пассажирка "Toyota" и водитель "Kia". Кроме того, пострадали двое детей. Они с разными травмами госпитализированы в 4-ю больницу скорой и неотложной помощи Харькова.
 
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Общество Девочке лучше, мальчик на ИВЛ: стало известно состояние детей, пострадавших в ДТП 14.01 Криминал и происшествия На Холодную Гору не ходят трамваи: причина 13.01 Криминал и происшествия Обвиняемый в смертельном ДТП Коля Харьковский может выйти на свободу - адвокаты
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 