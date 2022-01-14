14.01.2022 11:44 Евгений Клочко

Харьковский зоопарк приглашает стать "тигрознатоком"

Год Тигра по восточному календарю официально вступает в свои права 1 февраля. По этому поводу в Харьковском зоопарке стартует «Месячник Тигра».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера зоосада Жанну Сивуху. По ее словам в зоопарке планируют провести ряд познавательных и интересных мероприятий. Среди них – серия увлекательных квестов под названием «Тигрознатоки». Главная цель квеста – ближе познакомиться с этими удивительными животными и проблемами их охраны.

Квест – командное соревнование, рассчитанное на учащихся 6-7 классов. В каждой команде 5-7 человек. Одновременно соревноваться в квесте могут до 5 команд.

Мероприятия будут проходить на территории зоопарка и по времени продолжаться около 1 часа.

Участие бесплатное, по предварительной записи по телефону 050-301-37-75.

Напомним, в Харьковском зоопарке до конца января продлили свободное посещение для харьковчан и гостей города. Главное требование — наличие документов, удостоверяющих личность, и COVID-документов.