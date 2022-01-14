В Харьков могут завезти опасную посуду для кофе

Посуда с опасной «добавкой» экспортировалась из Швейции киевскому предпринимателю, но может оказаться и у харьковских потребителей.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в кружках из Швеции установлено несанкционированное использование лигноцеллюлозы. Речь идет о в кружках Huskee Cups, Huskee Cups, экспортировавшихся из Швеции (Espresso Gear, Billdal) в Украину (ООО «Бюро Вин», г. Киев).
Лигноцеллюлоза – это растительная биомасса из отходов сельского и лесного хозяйств, являющаяся сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности. Также используется как сырье для производства биотоплива, а именно этанола. Может вызывать аллергические реакции.
Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка: в случае обнаружения указанного груза необходимо обратиться в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.
Ранее РЕДПОСТ писал, что в мороженом «Mars Wrigley Confectionery», импортируемом в Украину из Румынии, обнаружили этиленоксид в добавке-стабилизаторе.
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Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
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