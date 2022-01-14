14.01.2022 11:32 Рита Парфенова

В Харьков могут завезти опасную посуду для кофе

Посуда с опасной «добавкой» экспортировалась из Швейции киевскому предпринимателю, но может оказаться и у харьковских потребителей.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в кружках из Швеции установлено несанкционированное использование лигноцеллюлозы. Речь идет о в кружках Huskee Cups, Huskee Cups, экспортировавшихся из Швеции (Espresso Gear, Billdal) в Украину (ООО «Бюро Вин», г. Киев).



Лигноцеллюлоза – это растительная биомасса из отходов сельского и лесного хозяйств, являющаяся сырьем для целлюлозно-бумажной промышленности. Также используется как сырье для производства биотоплива, а именно этанола. Может вызывать аллергические реакции.



Госпродпотребслужба предупреждает операторов рынка: в случае обнаружения указанного груза необходимо обратиться в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в мороженом «Mars Wrigley Confectionery», импортируемом в Украину из Румынии, обнаружили этиленоксид в добавке-стабилизаторе.