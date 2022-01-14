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14.01.2022  11:20   Виталий Хиневич

В Украине закрываются банковские отделения

За прошедший год во всех городах Украины сократилось количество банковских отделений.

Закрытие банков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украинскую правду».
 
Сообщается, что в 2021 году банки страны закрыли 449 своих отделений. Ощадбанк закрыл наибольшее количество банковских отделений- 235. По состоянию на 1 января 2022 года в банке остаются действующими 1 602 отделения.
 
 
Приватбанк прекратил работу 220 банковских отделений, таким образом, оставив 1 497 отделений. В свою очередь Укрсиббанк закрыл 21 отделение, оставив 251 структурное подразделение. 
 
Напомним, с 10 января в отделениях Альфа-Банка начали выдавать физические банковские карты для выплат ковидных 1 000 гривен.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  банк, экономика, харьков
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